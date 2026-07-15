이사회 결의 통해 보통주 54만4785주 소각 장부가액 약 28억원 규모…“책임경영 강화”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 생활뷰티 패키징 기업 선앤엘(SUN&L)이 주주가치 및 시장 신뢰 회복을 위해 기존 취득 자기주식 54만4785주 소각을 지난 14일 완료했다고 밝혔다.

이번에 소각된 주식은 회사가 기존에 취득해 보유하고 있던 보통주다. 이사회 결의일 기준 장부가액 규모는 약 28억원(27억9637만9721원)에 달한다. 상법 제343조 제1항 단서 규정에 따라 법정 자본금의 감소 없이 장부상 이익잉여금과 자기주식을 상계하여 유통되는 주식 수만 줄이는 방식으로 진행됐다.

이에 따라 선앤엘의 총 발행주식 수는 소각 전 1260만7989주에서 소각 후 1206만3204주로 감소하게 됐다. 주식 수의 시장 반영은 변경상장을 통해 8월 초에 이뤄질 예정이다.

이번 자사주 소각은 지난달 회사가 공시한 ‘기업가치 제고 계획’을 구체적인 행동으로 옮긴 첫 단추다. 회사 관계자는 “밸류업 공시 이후 주주가치 제고를 최우선으로 삼겠다는 책임경영의 의지”라며 “앞으로도 주주환원 정책을 통해 기업가치를 꾸준히 높이겠다”고 말했다.