대화 요약·챗GPT 이미지 템플릿 기능도

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오가 카카오톡에서 AI를 이용하는 경험을 확대했다. ‘챗GPT 포 카카오’의 이용 범위를 카카오톡 PC 버전으로 확대하고, 채팅방 대화를 요약해 주는 기능을 추가했다.

15일 카카오는 카카오톡 6차 정기 업데이트(v26.6.0)를 진행해 이용자 편의를 위한 다양한 기능을 선보였다고 밝혔다.

우선 카카오는 챗GPT 포 카카오의 이용 범위를 카카오톡 PC 버전으로 확대했다. 기존 설정을 별도로 입력하거나 질문을 반복하지 않아도, 이용자는 모바일에서 사용하던 상태를 유지하면서 PC에서 챗GPT 포 카카오를 쓸 수 있다. 채팅탭 상단의 ‘ChatGPT’ 칩을 통해 이용 가능하다.

또 카카오는 채팅방 내 메시지 요약 기능을 추가했다. 이용자가 밀린 메시지를 빠르게 파악할 수 있도록 돕겠단 취지다. 개별 채팅방 안에서 ‘대화 요약’ 버튼을 누르면 메시지의 핵심 내용을 한눈에 정리한 요약본을 볼 수 있다. 오랜만에 들어간 채팅방에서도 주요 내용을 살펴본 뒤, 바로 채팅에 참여 가능하단 설명이다.

채팅방에서 주고받은 사진을 ‘챗GPT 이미지 2.0’을 이용해 재생성하는 기능도 공개했다. 채팅방에서 이미지를 선택한 뒤, 우측 상단의 ‘AI로 만들기’를 눌러 ‘애니 스타일’, ‘색연필 드로잉’ 등 원하는 서식을 적용하면 된다.

카카오는 사진을 별도로 저장하지 않아도 대화 중 공유한 이미지를 만화, 일러스트 등 새로운 형태로 바꿀 수 있다고 설명했다. 해당 기능은 내 프로필의 새 게시물 등록을 통해서도 사용 가능하다.

아울러 오픈채팅에 챗봇(beta)을 적용했다. 이용자는 채팅방을 벗어나지 않고도 각종 봇을 통해 필요한 정보를 확인할 수 있다. 방장이 오픈채팅방에서 활용하고자 하는 챗봇을 선택해 초대하면, 별도 이동 없이 날씨나 주식 시세 등 궁금한 내용을 챗봇에 질문하고 대화를 이어갈 수 있다.

카카오톡 채널 채팅 발송 후 24시간 이내 메시지를 삭제할 수 있는 기능도 추가했다.

이번 업데이트에 포함된 신규 기능들은 카카오톡 v26.6.0 이상 버전부터 적용될 예정이다.

카카오 관계자는 “이용자들이 카카오톡의 다양한 대화 환경에서 AI를 편리하게 활용할 수 있도록 이용 경험을 확대했다”며 “앞으로도 이용자 의견을 바탕으로 일상 속 소통과 AI 경험이 자연스럽게 연결되도록 서비스를 고도화할 것”이라고 했다.