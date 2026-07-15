디자인월·수(水)공간·승하차 공간 결합

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 한화포레나 단지 진입공간에 적용할 새 조경 디자인 ‘그랜드 플로우(Grand Flow)’를 공개했다. 단지 진입부와 내부 공간을 구분하고, 외부 소음과 시선을 차단하는 디자인월을 설치해 차별화된 브랜드 경험을 제공한다는 구상이다.

㈜한화 건설부문은 한화포레나 단지 진입공간 조경 디자인 ‘그랜드 플로우’를 개발했다고 15일 밝혔다. 해당 디자인은 올해 하반기 분양 예정인 ‘한화포레나 지제역’을 시작으로 순차 적용될 예정이다.

그랜드 플로우는 단지 진입부에 대한 기존 인식을 확장하고, 입주민과 방문객이 단지에 들어서는 순간부터 한화포레나만의 브랜드 경험을 느낄 수 있도록 기획됐다.

가장 큰 특징은 진입부와 단지 내부 공간을 명확히 구분한 점이다. 약 3m 높이의 디자인월을 배치해 외부 소음과 시선을 차단하고, 단지 내부로 들어서는 과정에서 웅장한 공간감을 느낄 수 있도록 설계했다.

디자인월 외부 동선에는 절제된 식재를 적용해 개방감을 높였다. 반면 내부 동선에는 풍성한 식재를 배치해 외부와 다른 경관을 경험할 수 있도록 했다.

디자인월 구조를 활용한 승하차 전용공간도 마련된다. 독립된 형태로 조성돼 비나 눈이 오는 날에도 방문객과 어린 자녀를 동반한 가족이 편리하고 안전하게 이용할 수 있다.

진입로 정면에는 디자인월과 연계한 수(水)공간을 배치한다. 이 공간은 단지 외부와 내부를 잇는 연결고리 역할을 하며, 중앙광장과 티하우스 등 단지 주요 공간을 액자 속 풍경처럼 바라볼 수 있도록 구성된다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “단지 진입부는 입주민과 방문객이 가장 먼저 마주하는 브랜드 경험의 시작점”이라며 “포레나 그랜드 플로우는 공동주택 조경 디자인의 새로운 기준을 제시하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

㈜한화 건설부문은 올해 한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 비스타(Vista)’와 문주·출입구 통합 디자인 ‘포레나 저니(Journey)’를 잇달아 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.