가뭄 심화 시 안정적 용수공급을 위해 금호강 비상공급시설 탄력 가동 검토

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 15일 00시 기준으로 낙동강권역 용수댐인 운문댐이 가뭄 ‘심각’ 단계에 진입함에 따라 댐 용수 비축을 위한 대책을 강화한다고 밝혔다.

올해 운문댐 유역에 내린 강우량은 371㎜로 예년(581㎜)의 64% 수준이다. 특히 홍수기 이후(6월 21일~7월 14일) 강우량은 18㎜로 예년(223㎜)의 8% 수준에 그쳤다.

운문댐의 올해 용수 공급량은 하루 평균 29만톤이나 유입량은 16만톤에 그쳐 댐 저수량이 지속해서 낮아지고 있다. 현재 운문댐의 저수량은 4774만톤으로 예년 저수량의 61% 수준이다.

운문댐은 지난 3월 2일 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입한 이후 하천유지용수를 최대 100% 탄력적으로 감량하는 등 긴축운영체제로 전환해 대응해 왔다.

이번 가뭄 ‘심각’ 단계 진입에 따라 운문댐에서 공급하는 하루 5만톤의 대구광역시 생활·공업용수의 낙동강 대체공급량을 최대 10만7000톤까지 증량하고, 하루 4000톤의 경산시 생활·공업용수의 금호강 대체공급량을 최대 6000톤까지 증량할 계획이다.

운문댐 ‘심각’ 단계 진입 이후에도 댐 수위가 계속 낮아지면 금호강 비상공급시설을 탄력적으로 가동해 금호강 하천수로 생·공용수를 하루 최대 12만톤까지 대체공급할 계획이다.

현재 운문댐에서 생활·공업용수를 공급하는 대구시, 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군은 대구·경산시 수계 전환, 하천유지용수 감량 등을 통해 용수 공급에 차질이 없는 점을 고려해 해당 지방정부의 생활·공업 용수 가뭄 ‘경계’로 발령하고, 용수관리체계를 강화할 예정이다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “용수공급에 차질이 없도록 저수량과 용수 공급현황 등 가뭄 대응 상황을 자세히 모니터링하겠다”고 말했다.