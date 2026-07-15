“국민의힘의 정책이 보이지 않아”

[헤럴드경제=정석준 기자] 권영세 국민의힘 의원은 15일 “장동혁 대표, 한동훈 의원 모두 문제가 있다고 생각하는 사람들이 당에 굉장히 많다”고 강조했다.

권 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “지선 패배 이후에 어떤 기구가 설립이 되거나 그런 부분에 대해서 고민이 당내에서 분출이 되는 것이 없었지 않았나”라며 이같이 밝혔다.

장 대표가 최근 “당을 바꾸는 방안을 준비 중”이라고 언급한 것에 대해선 “보수가 어떤 방향으로 개혁해야 하는지에 대해서는 한마디 한 게 없다”며 “우리 당이 구체적인 정책들에 대해서 어떤 노선을 취해왔는지에 대해서 다시 한번 우리가 성찰해 보고 어떤 노선을 취하는 게 우리 국민들로부터 다시 지지 내지는 신뢰를 회복할 수 있는지 이런 부분을 고민하는 게 사실은 우선이다”고 주장했다.

이어 “지선에서 나타난 민심이라든지 이런 걸 반영해서 우리 당을 바꾸는 게 급한데 이런 노력은 전혀 안 보인다”며 “소위 올림픽 공원 참정권 부인, 부정 사태가 벌어지기는 했지만 그거에만 매몰돼서는 안된다. 우리 당은 당대로 당 개혁 시작이 있어야 한다”고 덧붙였다.

당의 노선 변화에 대해서는 “어떤 구체적인 경제 정책이라든지 안보 관련 정책이라든지 이런 부분에 대해서 고칠 부분은 없는지 그리고 우리 정치 행태에 있어서도 고칠 부분은 없는지”라며 “쉽게 얘기해서 국민의힘 표의 정책이 보이지 않았다”고 비판했다.

한 의원에 대해서는 “우리 당에 들어와서 보수의 가치를 실현하기 위해서는 소위 당원 게시판 문제에 대해서 분명하게 어떤 소명이 있어야 된다”며 “이런 부분들이 해소되지 않는 이상 당장 지금 복당하는 건 적절하지 않다”고 말했다.