이천·청주 공장 이어 납품 확대 美 반도체 공장 인프라 프로젝트에도 참여

[헤럴드경제=한영대 기자] 가온전선은 최근 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터에 수백억원 규모의 배전 케이블을 공급했다고 15일 밝혔다. 기존 SK하이닉스 이천·청주 공장에 이어 용인 클러스터까지 공급을 확대한 것이다.

배전 케이블은 생산라인과 공정 설비에 전력을 공급하는 주요 전력 기자재다. 반도체 공장은 24시간 대규모 전력을 사용하는 만큼 신규 팹 건설은 물론 기존 생산시설 증설 과정에도 배전 캐이블 수요가 발생한다.

가온전선은 고객사와 수백억 원 규모의 추가 공급을 협의하고 있다. 미국 기업이 추진하는 반도체 생산시설 전력 인프라 프로젝트 참여도 추진하고 있다.

정현 가온전선 대표는 “반도체 생산시설은 하나의 거대한 전력 인프라 현장”이라며 “국내에서 축적한 공급 경험과 기술 역량을 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 반도체 전력 인프라 시장으로 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 가온전선은 전력 인프라 수요 확대에 힘입어 수주 릴레이를 이어가고 있다. 지난달에는 경기도 지역 대형 데이터센터 구축 사업에 수백억원 규모의 지중송전선을 공급하는 계약을 체결했다.