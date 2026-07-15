MMA 재복귀 전망에 부정적 견해 본인은 “내년 잔여 1경기 치를 것”

[헤럴드경제=조용직 기자] 거듭된 다리 부상으로 여러 차례 경기를 망친 코너 맥그리거(38·아일랜드)에게 복싱으로 전향하라는 전현직 파이터들의 제안이 이어지고 있다.

라이트급 강자 댄 후커와 전 UFC 웰터급 파이터 댄 하디가 그에게 다리 부상 우려가 상대적으로 적은 복싱 무대로 아예 전향하라는 조언을 잇따라 던졌다. 이면에는 MMA 파이터로서 생명은 다했다는 의미가 담긴 선고다.

맥그리거는 5년 만에 복귀한 지난 12일 UFC 329에서 1회 66초 만에 오른쪽 무릎 부상에 의한 TKO로 패했다. 직전 경기인 2021년 7월 UFC 264에서는 더스틴 포이리에와 싸우다 왼쪽 종아리 골절상을 입고 역시 TKO로 패했다.

이뿐만 아니다. 두 경기 사이 마이클 챈들러와 확정됐던 2024년 UFC 303 경기는 맥그리거가 발가락 부상을 당하면서 취소됐다.

다리 부상을 단골로 달고 다닌 형국이다. 수술이 필요한 부상을 이렇게 자주 겪으면 커리어에 막대한 지장이 생긴다. 전적과 기량을 쌓을 전성기의 한 해, 두 해가 통째로 날아간다.

특히 이번 경기는 원 체급인 라이트급보다 위인 웰터급 77㎏ 경기였는데도 그의 하체는 전성기에 비해 가늘어진 모습이 격투기 팬들의 비교 영상으로 확인되기도 했다. 일각에서는 부상을 안고 있었음에도 출전 계약을 맞추기 위해 숨기고 출전한 것이란 의혹도 나올 정도다.

UFC 라이트급 파이터 댄 후커는 호주 매체 서브미션 라디오와 인터뷰에서 “나는 맥그리거가 1억 달러를 걸고 거물급 선수 중 한 명과 복싱 경기를 하는 것을 예전처럼 여전히 기대하고 있다”라며 “맥그리거가 몸 상태가 허락하지 않는 MMA 경기를 한 번 더 치르도록 강요하는 것은 안타까운 일”이라고 말했다.

그는 “복싱은 분명히 힘든 스포츠지만, MMA에 비해 신체에 부담이 훨씬 적다”고 덧붙여 설명했다.

UFC 웰터급 파이터 출신으로 PFL 해설을 맡고 있는 댄 하디 역시 그의 재복귀 전망 자체를 부정적으로 봤다. 그도 이 매체와 인터뷰에서 “코너가 다시 MMA를 할 수는 없지 않겠나. 하체 부상이 남아서 경기력에 악영향을 끼칠 것”이라고 우려했다.

그는 “그가 할 수 있는 건 복싱화를 신고 글러브를 끼고 몇 차례 복싱 경기를 하는 것뿐”이라고 그의 MMA 파이터 생활이 사실상 끝났다고 지적했다.

어차피 사업으로 바쁜 몸이 된 맥그리거는 긴 시간 파이터 생활을 할 것 같지는 않다. 한두 차례 빅머니 게임을 치르며 명성을 누리고 돈도 버는 그림이 그에게는 최선의 마무리일 수도 있다. 복싱 스타 플로이드 메이웨더와 2017년 대결 이후 다시 한번 대결할 가능성도 여전히 남아 있다.

다만, 맥그리거는 패배 이튿날인 지난 13일 자신의 SNS에 무릎 부상을 치료하기 위한 수술을 받고 UFC와 잔여 계약 1경기를 마무리지을 것이라고 밝혔다.