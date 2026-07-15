단백질 유지한 채 건강한 지방·항산화 능력 높여 화학 처리 대신 밀웜 활용…수산 부산물 업사이클링 모델 제시

[헤럴드경제=김선국 기자] 버려지던 참치 부산물이 건강에 이로운 고부가가치 식품·사료 자원으로 활용될 가능성이 열렸다. 밀웜을 활용한 친환경 처리 방식으로 단백질은 유지하면서 불포화지방산을 84% 늘리는 데 성공했다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 허성영 제주바이오연구센터 박사 연구팀이 아주대학교 권준표 교수 연구팀과 공동으로 참치 부산물을 밀웜 먹이로 활용하는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

연구팀은 참치 가공 과정에서 발생하는 등뼈 부산물을 밀웜에게 먹인 뒤 성분 변화를 분석했다. 그 결과 단백질 함량은 45% 수준을 유지했고, 지방 함량은 26.9%에서 32.5%로 증가했다.

특히 혈중 콜레스테롤 개선과 면역력 향상에 도움이 알려진 올레산과 리놀레산 등 불포화지방산은 기존 사료를 먹인 밀웜보다 84% 늘어난 것으로 나타났다.

항산화 성능도 개선됐다. 참치 부산물을 먹인 밀웜은 기존 사료를 먹인 그룹보다 활성산소 제거 능력이 약 2배 높았으며, 세포 독성 시험에서도 안전성을 확인했다.

이번 연구는 참치 뼈 전처리 과정에 화학약품을 사용하는 대신 밀웜이 뼈에 남은 살점과 골수를 먹도록 하는 방식이다. 폐기 비용과 환경 부담을 줄이는 동시에 밀웜의 영양 가치도 높일 수 있어 수산 부산물 업사이클링 모델로 활용 가능성을 제시했다.

허성영 박사는 “바다에서 나오는 부산물은 아직 활용되지 않은 가능성이 큰 자원”이라며 “참치를 시작으로 다양한 수산 부산물로 연구를 확대해 바다 자원의 활용 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

이번 연구 결과는 식품과학 분야 국제학술지 ‘Food Chemistry: X’에 게재됐다. 연구팀은 이번 성과를 바탕으로 다양한 수산 부산물에 적용 범위를 넓혀 ‘폐기물 제로(Zero Waste)’를 위한 친환경 바이오소재 산업화 연구를 지속해서 추진할 계획이다.