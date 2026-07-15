미국 인플레이션·금리인상 우려 완화 앤비디아·마이크론·샌디스크 등 강세

[헤럴드경제=김지윤 기자] 미국의 인플레이션 우려가 완화된 가운데, 인공지능(AI) 관련 반도체 업종이 대거 상승하며 14일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 9.63포인트(0.02%) 오른 5만2508.27에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 28.25포인트(0.38%) 오른 7543.59에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 233.83(0.90%) 오른 2만6107.01에 각각 마감했다.

6월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 밑돈 게 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대감을 누그러뜨리며 투자심리 회복에 불을 지폈다.

이날 발표된 6월 미국의 소비자물가지수 상승률은 전년 동월 대비 3.5%로, 상승률이 5월(4.2%) 대비 둔화한 데다 다우존스가 집계한 전문가 예상(3.8%)을 밑돌았다.

전월 대비로는 0.4% 하락해 역시 전문가 예상(-0.2%)을 밑돌았다. 전월 대비 하락 폭은 팬데믹 시기였던 2020년 4월(-0.8%) 이후 6년 만에 가장 컸다.

6월 소비자물가 지표가 예상을 크게 밑돌면서 물가 상승에 대한 시장 우려도 다소 완화됐다.

시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 연준이 이달 28∼29일 통화정책 회의에서 기준금리를 인상할 확률은 전날 42%에서 이날 17%로 대폭 하향 반영됐다.

케빈 워시 연준 의장도 이날 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석, “우리는 정책을 올바르게 운영할 것이고 지난 5년간의 인플레이션 급등은 과거의 일이 될 것”이라며 물가안정 의지를 거듭 강조했다.

다만, 연준이 연내 금리를 한 차례 이상 인상할 확률은 약 80%로 여전히 높은 수준을 유지했다.

JP모건체이스, 골드만삭스 등 미 주요 은행은 이날 예상을 웃돈 ‘깜짝 실적’을 잇따라 발표하며 2분기 실적발표 시즌 개막을 알렸다.

골드만삭스는 트레이딩 및 투자은행 부문 호실적에 힘입어 이날 9.00% 급등했고, JP모건체이스(2.5%), 뱅크오브아메리카(1.88%)도 강세를 보였다. 시티그룹은 호실적에도 불구하고 인력 감축 소식에 5.29% 하락했다.

전날 급락했던 메모리 반도체 업종도 일제히 반등했다.

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 상장 후 3거래일째인 이날 저평가 인식이 확산하며 27.29% 급등, 10일 상장 이후 최고가 193.92달러를 기록했다.

바클레이스의 사이먼 콜스 애널리스트는 이날 보고서에서 메모리 공급 부족 사태가 지속될 것으로 내다보면서 SK하이닉스 ADR의 목표주가를 330달러로 제시했다.

바클레이스는 “메모리 반도체 업계의 공급 부족 현상이 2027년에 더욱 심화하고 2028년에도 개선 폭이 제한적일 것으로 본다며 앞으로 수년간 공급 부족 상황이 지속될 것”이라고 전망했다.

AI 칩 대장주 엔비디아(4.06%)를 비롯해 마이크론(4.92%), 샌디스크(5.01%), 인텔(4.50%), AMD(2.57%) 등 주요 반도체 종목들이 일제히 강세를 보였다.

30개 다우지수 구성종목인 IBM은 치열해지는 AI 경쟁 속에 실적 약화를 예고해 25.21% 급락, 이날 다우지수의 상대적 부진에 영향을 미쳤다.