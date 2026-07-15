[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도문화관광공사는 소셜 빅데이터와 AI 알고리즘(Gemini)을 활용해 관광객들의 실제 선호도를 분석한 ‘경북 디저트 지도’를 제작·공개했다고 15일 밝혔다.

이번 디저트 지도는 최근 ‘먹는 즐거움’을 넘어 시각적 경험과 감성을 중시하는 디저트 관광 트렌드에 맞춰 제작됐다.

공사가 최근 1년간 주요 소셜 채널 데이터를 분석한 결과 ‘디저트 맛집’ 관련 언급량은 전년 대비 15% 증가한 것으로 나타나 전국적인 디저트 열풍을 반영했다.

또 공사는 관광객들의 취향을 고려해 디저트 명소를 전통, 트렌디, 이색 등 3가지 테마로 나눠 소개했다.

전통 명물 디저트 부문에는 전국 3대 빵집으로 알려진 안동의 크림치즈빵 명소를 비롯해 70년 전통을 자랑하는 포항의 대표 노포 베이커리, 카스테라 인절미로 유명한 영주의 유서 깊은 제과점 등이 포함됐다.

오랜 시간 지역민과 관광객들의 사랑을 받아온 이들 명소는 부모 세대와 함께하는 빵지순례 코스로도 추천된다.

지역 특산물을 활용한 이색 디저트도 눈길을 끈다.

울진의 대게빵, 문경의 오미자빵, 성주 참외를 활용한 디저트 카페 등은 지역의 특색을 담아낸 메뉴로 여행의 즐거움을 더하고 기념품으로도 인기를 끌고 있다.

이와 함께 여행객들의 편의를 위한 맞춤형 테마 코스도 제안했다.

경주 황리단길을 중심으로 한 뚜벅이 코스와 경북 북부권 명물·백년가게 투어, 동해안 해안도로를 따라 즐기는 디저트 투어 등이 대표적이다.

‘경북 디저트 지도’의 상세 내용은 경북도문화관광공사 홈페이지 알림마당에서 확인할 수 있다.

김남일 경북도문화관광공사 사장은 “AI와 소셜 빅데이터 분석을 통해 실제 관광객들의 생생한 목소리와 최신 디저트 관광 트렌드를 이번 지도에 담았다”며 “테마별 추천 코스를 따라 경북 곳곳의 달콤하고 특별한 디저트 명소를 직접 경험해 보기를 바란다”고 말했다.