노란봉투법 시행 후 첫 대규모 총파업…원청교섭 이행·플랫폼노동 입법 촉구

[헤럴드경제=김용훈 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 15일 서울 도심에서 1만명 규모의 총파업 집회를 열고 원청 사용자와의 직접 교섭을 촉구한다.

지난 3월 시행된 이른바 '노란봉투법'(개정 노동조합법)에 따른 원청의 사용자 책임을 현장에서 실질적으로 구현해야 한다는 것이 이번 총파업의 핵심 요구다.

민주노총은 이날 오후 3시 서울 종로구 동화면세점 앞에서 '원청교섭 원년, 초기업교섭 돌파! 모든 노동자의 노동기본권 쟁취! 민주노총 7·15 총파업대회'를 개최한다. 집회를 마친 뒤 참가자들은 청와대 앞까지 행진할 예정이다.

이번 총파업은 원청 사용자와 하청 노동자의 직접 교섭을 확대하고 개정 노조법의 취지를 현장에 안착시키기 위한 압박 성격이 강하다. 민주노총은 교섭을 회피하는 원청 사례를 공개하고 정부에도 원청교섭이 실현될 수 있도록 적극적인 역할을 요구할 계획이다.

아울러 특수고용·플랫폼 노동자의 노동자성 인정과 최저임금 적용 확대 등 하반기 노동 입법 과제도 함께 제시한다.

양경수 민주노총 위원장은 앞선 기자회견에서 "지난 4개월간 약 400개 사업장을 대상으로 원청교섭을 요구했지만 실제 교섭이 진행된 곳은 4곳에 불과하다"며 "원청의 사용자성이 명확한데도 책임을 회피한다면 노동자들은 투쟁에 나설 수밖에 없다"고 밝혔다.

산하 조직들도 업종별 파업과 사전 집회를 이어간다. 금속노조는 각 사업장에서 4시간 이상 파업을 벌인 뒤 서울지부는 오후 1시 서울고용노동청 앞에서 집회를 열고 총파업대회에 합류한다.

전국돌봄노조는 이날을 '하루 멈춤의 날'로 정해 업무를 중단하고, 마트노조는 청와대 앞에서 홈플러스 관련 집회를 개최한다. 건설산업연맹과 민주일반연맹, 전국보건의료산업노조 등도 총파업에 동참하며, 제주와 경북 등 지역본부와 부산·울산·광주·전북·충남 등 전국 각지에서도 지역별 총파업 집회가 열린다.

민주노총은 총파업 이후에도 원청이 교섭에 응하지 않을 경우 하반기 중 더 큰 규모의 투쟁을 이어가겠다고 예고했다.

경찰은 광화문 일대 집회와 행진으로 교통 혼잡이 예상되는 만큼 교통경찰을 집중 배치해 차량 우회와 안전 관리에 나설 예정이다. 현장 상황에 따라 세종대로와 사직로 등 도심 일부 구간에서는 차량 정체가 발생할 수 있다.