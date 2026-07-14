한국관광공사, 청각 접목한 캠페인 공개 박보검, 소리 채집 음악감독으로 변신해 청각적 몰입 유도, 15일 유튜브서 공개

[헤럴드경제=김명상 기자] 배우 박보검이 한국의 일상 소리를 담은 영화 형식의 글로벌 관광 캠페인에 출연한다. 캠페인은 시각 중심의 기존 홍보에서 벗어나 청각적 요소를 접목해 외국인 관광객의 방한 유치 효과를 높일 계획이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 15일 배우 박보검과 함께 한국을 한 편의 영화로 담은 2026년 한국관광 해외홍보 영상을 공개한다.

이번 캠페인 ‘Begin to Hear Korea’의 주인공인 배우 박보검은 2년 연속 한국관광 명예홍보대사를 맡았다. 지난해 한국 곳곳을 발견하는 즐거움을 전했던 배우 박보검은 올해 음악감독으로 변신해 덴마크 뮤지션 Ki와 함께 한국을 여행하며 소리를 채집하고 하나의 음악으로 완성하는 여정을 보여준다.

올해 캠페인은 시각을 넘어 청각적 몰입을 유도하도록 기획했다. 한국의 평범한 일상을 경험하고자 하는 데일리케이션 여행 트렌드를 반영해 지하철 안내 방송, 전통시장의 소음, 한옥 처마 끝 풍경 소리 등 다양한 소리를 담아냈다.

본편 영상은 오는 15일 한국관광공사 유튜브 채널 ‘VISITKOREA’에서 처음 공개된다. 앞서 10일 공개된 티저 영상은 주요 캐릭터들을 소개했다. 한국관광공사는 향후 OTT와 스마트TV채널, 기내 엔터테인먼트 등으로 송출을 확대할 계획이다.

영화의 감동을 방한 수요로 연결하기 위한 오프라인 행사도 마련된다. 한국관광공사는 캠페인의 일환으로 외국인 대상 참여형 이벤트를 기획했다.

한국관광공사는 오는 10월 한국관광 명예홍보대사와 함께하는 ‘Korea Sound Journey’ 행사를 운영한다. 외국인 100여 명을 대상으로 하는 본 행사는 서울 일대를 걸으며 소리에 귀 기울이는 사운드 산책, 박보검과 함께 한국 여행 이야기를 나누는 사운드 토크 등으로 구성된다. 참가자는 유튜브 채널 ‘VISITKOREA’에서 진행되는 ‘박보검의 사운드 퀴즈 이벤트’ 정답자 중 추첨을 통해 선정한다.

한국관광공사는 이번 캠페인이 단순한 영상 관람을 넘어 실제 한국 방문으로 이어지는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박성혁 사장은 “올해 캠페인은 한국을 보는 여행에서 소리와 함께 경험하는 여행으로 확장한 새로운 시도”라며 “한 편의 영화를 통해 한국의 일상과 감성을 소리로 경험하고, ‘나도 저 소리를 직접 들어보고 싶다’, ‘저곳을 직접 가보고 싶다’는 마음이 실제 한국 여행으로 이어질 수 있도록 기획했다”고 말했다.