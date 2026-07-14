14일부터 29일까지 대표이사 및 비상임이사·감사

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자](재)연수문화재단이 임원들을 공개 모집한다.

연수문화재단은 14일 대표이사 1명, 비상임이사 7명, 비상임감사 1명에 대한 공개 모집을 진행했다.

대표이사는 임용일로부터 3년(1회 연임 가능)으로 재단을 대표해 재정·사무를 총괄하고 소속 직원을 지휘·감독하는 업무를 수행한다.

비상임이사와 감사는 임기 2년(1회 연임 가능)으로 이사회 심의·의결 및 재단 운영에 대한 감사 업무를 맡는다.

대표이사 자격요건은 ▷국가·지방자치단체 4급 이상 공무원으로 문화행정 분야 5년 이상 경력자 ▷공공기관·문화재단 등에서 임원 또는 본부장급 이상 10년 이상 경력자 ▷문화예술 분야 기관·단체 15년 이상 경력자 ▷관련 분야 석사 이상 학위 소지자로 10년 이상 경력자 등이다.

비상임이사는 문화예술 분야 전문지식·경험과 지역문화예술 발전 기여 가능성을, 비상임감사는 변호사·공인회계사·세무사·공인노무사 자격 소지 또는 재무·회계·법률 분야 5년 이상 경력을 요건으로 한다.

공고기간은 29일까지이며, 서류 접수는 21일부터 29일까지 진행된다. 서류심사를 거쳐 대표이사는 면접심사까지 실시하며, 심사점수 70점 이상 득점자를 대상으로 최종 후보자를 결정한다.

자세한 사항은 연수문화재단 홈페이지 또는 인사담당자에게 문의하면 된다.