“사적인 목적으로 애꿎은 피해자 피눈물”

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 무소속 의원은 14일 검찰 보완수사권 폐지를 주장하는 더불어민주당 의원들을 향해 “보완수사권 폐지에 대해 국민들 앞에서 공개토론 하자”고 말했다.

한 의원은 이날 페이스북에서 “김한규 의원 등 보완수사권 폐지하자는 민주당 의원님들, 비겁하게 자기들이 장악한 안방 법사위에서 자기들끼리 논의하겠다고 숨지 말라”며 이같이 요구했다.

그는 “민주당은 ‘이재명 대통령 등 민주당 정치인들 범죄를 수사하고 기소한 것’을 ‘사고친 것’이라고 한다”며 “민주당이 왜 이러는지를 보여주는 말”이라고 밝혔다.

이어 “민주당 범죄 눈 감아주지 않은 것에 대해 보복하기 위한 사적인 목적으로 살인자 편들고 애꿎은 피해자들 피눈물나게 하겠다는 것”이라고 강조했다.

한 의원은 전날 부산 돌려차기 사건 피해자를 면담한 뒤 기자들과 만나 “보완수사권이 없어지면 지금보다 훨씬 많은 장윤기 사건과 부산 돌려차기 사건이 날 수밖에 없다”며 “앞으로 민주당이 만드는 세상, 보완수사권까지 폐지해 경찰이 수사를 완전히 독점하게 만드는 세상에서는 국가가 아니라 피해자가 범죄와 직접 싸워야 한다”고 비판한 바 있다.

그는 “보완수사권이 폐지되면 경찰 단계에서 무혐의로 끝나는 사건이 속출할 것이다. 경찰은 완전히 통제받지 않는 권력이 될 것“이라며 ”검찰만 해도 기소하면 법원에서 판단을 받고, 무혐의 결정을 하거나 불기소해도 재정신청을 통해 법원이 결정을 한다“고 설명했다.