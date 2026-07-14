옹진군, 주민 교통편의·관광 활성화 기대

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 영종도와 옹진군 북도면 신도를 잇는 신도평화대교가 개통했다.

인천 옹진군은 14일 개통식을 갖고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

옹진군에 따르면 신도평화대교는 총연장 3.26km 규모로, 영종도와 북도면 신도를 연결하는 교량이다.

이번 개통으로 신도·시도·모도는 기존 여객선 중심의 이동 방식에서 육상교통 중심 체계로 전환되면서 주민들의 교통 여건이 크게 개선될 전망이다.

또 의료·교육·행정서비스 이용은 물론 생활 편의성도 한층 높아질 것으로 기대된다.

장정민 옹진군수는 “신도평화대교는 단순한 연결 교량을 넘어 주민 삶의 질을 높이고 지역 발전의 기반이 될 것”이라며 “현재 예비타당성 조사가 진행 중인 장봉~모도 간 연도교 건설사업이 조속히 추진될 수 있도록 인천시와 협력해 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

옹진군은 신도평화대교 개통에 따른 관광 수요 증가에 대비해 관광 기반시설과 도로, 주차장 등 교통 인프라를 지속적으로 확충하고 관계기관과 협력해 교통환경을 조성해 나갈 계획이다.