바깥보다 숨막히는 ‘쪽방’…낡은 선풍기 하나로 버틴다

“아침인데 왜 이렇게 덥지?” 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 13일 오전 7시. 서울 종로구 원각사 무료 급식소 앞은 아침 주먹밥 배식까지 1시간가량 남은 시간이었지만 이미 50여명이 줄을 서 있었다. 신문지와 부채를 번갈아 흔드는 노인들, 휴대용 선풍기를 얼굴에 갖다 댄 사람들, 상자를 깔고 바닥에 누운 사람들까지 더위와 싸우며 아침을 기다리는 사