사실상 챔프 결정전 맞대결서 승리 1R 12승 3패 강민구 라운드 MVP

[헤럴드경제=조용직 기자] 우리금융캐피탈이 하림을 꺾고 PBA 팀리그 1라운드 우승을 차지했다.

13일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 광명시 투어 2026-2027 대회 최종일 3경기에서 우리금융캐피탈은 하림을 세트스코어 4:0으로 꺾었다. 우리금융캐피탈은 하림과 7승2패로 동률을 이뤘고, 승점에서 우리금융캐피탈이 20을 기록해 18점의 하림을 제치고 우리금융캐피탈이 1라운드 우승을 확정했다.

24-25시즌 블루원리조트를 인수해 창단한 우리금융캐피탈은 해당 시즌에는 라운드 우승 없이 정규리그 종합 3위로 포스트시즌에 진출해 준우승을 달성했다. 이어 지난 시즌에는 5라운드 우승을 달성했지만, 포스트시즌 와일드카드전에서 크라운해태에 밀려 탈락한 바 있다.

우리금융캐피탈은 이번 라운드 우승으로 5개 정규 라운드 우승 팀이 갖는 포스트시즌 진출 티켓을 가장 먼저 따냈다. 동시에 이번 시즌부터 라운드 우승팀에게 수여되는 우승 상금 1000만원도 획득했다.

이날 경기에서 1세트 남자복식에서 엄상필과 한조를 이뤄 응우옌프엉린-쩐득민(이상 베트남)에게 10-9로 역전승하며 팀 우승에 기여한 강민구는 1라운드 MVP(상금 100만원)로 선정됐다. 강민구는 1라운드에서 12승 3패(단식 7승1패, 복식 5승2패) 애버리지 1.620을 기록했다. 생애 첫 라운드 MVP 수상이다.

우리금융캐피탈 팀 리더 엄상필은 우승 후 “경험에서 우리가 하림보다 앞섰던 게 도움이 된 것 같다. 하림은 아직 젊은 선수들이고, 오늘 같은 경기를 한 게 처음이었을 거라 많은 압박을 받았을 것”이라면서 “1라운드에서 우승을 해서 마음 편하게 이번 시즌을 치를 수 있을 것 같다”고 소감을 전했다.

팀리그 1라운드가 우리금융캐피탈의 우승으로 종료된 가운데, 오는 8월에는 경기도 화성에서 팀리그 2라운드가 개최된다. 이에 앞서 PBA는 오는 26일부터 다음달 3일까지 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 2026-27시즌 3차 투어를 개최한다.