[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 지난 10일 포항에서 임원 및 부점장 등 290여명이 참석한 가운데 ‘2026년 하반기 경영전략회의’를 개최했다.

이번 포항에서 진행된 2026년 하반기 경영전략회의는 지역사회와 함께 발맞추어 나가는 ‘아름다운 동행’ 실천의지 전달식으로 문을 열어 의미를 더했다.

박용선 포항시장이 직접 참석한 이번 행사에서 iM뱅크는 포항시의 5대 시정 목표(혁신성장, 균형발전, 정주여건, 관광문화, 시민안전)지원을 위한 책임 있는 금융, 따뜻한 금융의 실천을 약속하고 동행 의지를 다지는 시간을 가졌다.

2026년 당기순이익 목표 달성을 위한 본부별 하반기 목표 발표 및 전략 공유의 시간을 가졌는데 분야별로 건전성 개선, 비대면 시스템 고도화, 외부 플랫폼 협업 확대 등의 계획이 발표됐다.

이어진 영업 우수사례 발표에서는 타행 영업 노하우 벤치마킹, 신규 고객 발굴 및 유치 전략, 직원 동기부여 방안 등 실전 중심의 성공 스토리를 공유하며 하반기 영업 추진 동력을 다졌다.

강정훈 은행장은 “2026년 상반기가 체질 개선과 금융 대전환을 위한 기반을 다진 시기였다면 하반기는 강력한 실행력을 바탕으로 성과를 도약시키는 시기가 돼야 한다“고 말했다.