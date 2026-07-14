[헤럴드경제=정대한 기자] 이랜드이츠가 운영하는 뷔페 브랜드 애슐리퀸즈가 NC송파점을 ‘그랜드NC송파점’으로 재단장하고 16일 문을 연다고 밝혔다.

기존 약 200평 규모의 NC송파점을 약 340평 규모로 확장했다. 매장 면적은 기존보다 70% 넓어졌다. 확장된 공간에 맞춰 최대 규모의 샐러드바를 구성했다.

기존 애슐리퀸즈 매장의 최소 메뉴 구성 대비 메뉴 가짓수를 최대 30% 확대했다. 즉석 그릴, 오픈 샌드위치, 와인 페어링, 한식, 스시, 베이커리, 디저트 등 다양하다. 구이류, 소고기 불초밥, 아사이&요거트볼, 페르케노 젤라또 등 신규 메뉴도 포함했다.

대표적인 변화는 즉석 그릴 코너다. 새우와 가니쉬를 선보인다. 평일 디너 및 주말·공휴일에 안심 큐브스테이크도 특별 제공한다. 기존에 추가 메뉴로 접하던 스테이크류를 샐러드바 안에서 즐길 수 있다. 그릴 메뉴는 고객 반응과 시즌에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

직접 재료를 조합해 즐기는 오픈 샌드위치 코너도 마련했다. 건강빵 2종과 다양한 토핑을 활용해 고객이 원하는 재료로 완성할 수 있다. 비스킷, 치즈, 올리브, 견과류 등 와인과 함께 즐기기 좋은 메뉴도 한곳에 모았다.

평일 디너 및 주말·공휴일에는 스시 코너에서 소고기 불초밥을 제공한다. 애슐리퀸즈 최초로 아사이&요거트볼 코너도 신설했다. 아이스크림은 이탈리아 피렌체 젤라또 브랜드로 알려진 페르케노 젤라또를 선보인다.