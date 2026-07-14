“디오픈은 골퍼라면 서보고픈 무대” “바람 많은 링크스 코스 차분히 대응”

[헤럴드경제=조용직 기자] 함정우(32·하나금융그룹)가 이달 16일(이하 한국시간)부터 19일까지 영국 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽에서 열리는 제154회 디오픈(The 154th Open)에 출전한다.

함정우는 지난 4월 싱가포르 센토사 골프클럽에서 열린 아시안투어 싱가포르 오픈에서 우승하며 이번 출전권을 확보했다. 이 대회 우승자와 준우승자는 디오픈 출전 자격이 주어진다.

아시안투어 첫 우승이자 해외 정규투어 첫 우승을 달성하며 국내 무대를 넘어 아시아 무대에서도 경쟁력을 입증한 함정우는 이제 디오픈을 통해 세계 메이저 무대에서 도전을 이어간다.

“디오픈은 골프 선수라면 누구나 한 번쯤 서 보고 싶어 하는 무대”라는 함정우는 “잘해야 한다는 부담보다는 그냥 매 순간 제 플레이에만 집중하려 한다. 바람이 워낙 많이 부는 링크스 코스라 변수가 많겠지만, 차분하게 대응하면서 한국 팬분들께 좋은 모습 보여드리고 싶다”고 말했다.

함정우는 KPGA투어 통산 4승을 기록하고 있으며, 2023년에는 시즌 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여되는 제네시스 대상을 수상했다. 꾸준한 경기 운영과 안정적인 플레이를 강점으로 국내 정상급 선수로 자리잡았다.

제154회 디오픈이 개최되는 로열 버크데일 골프클럽은 해안 지역 특유의 강한 바람과 깊은 벙커, 단단한 페어웨이 등 전통적인 링크스 코스의 특성이 뚜렷한 곳이다. 1954년 처음 디오픈을 개최한 이래 이번이 11번째 개최로, 2017년에는 조던 스피스가 이곳에서 우승 트로피를 들어 올린 바 있다.

함정우는 공식 연습 기간 동안 현지 코스와 잔디, 바람의 방향 및 강도에 적응하고, 다양한 기상 조건에 대응하기 위한 경기 전략을 준비할 예정이다.