‘EAGL-1 프로젝트’ 기본 협약 체결 “6기 원자로로 120만가구 전력 공급” ‘납-비스무트 냉각 고속로’ 기반 SMR 확대

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 글로벌 원전기업과 연이은 협력을 통해 차세대 원자로 협력망 구축에 속도를 내고 있다.

현대건설은 13일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 개발사인 퍼스트 아메리칸 뉴클리어(First American Nuclear Co, FANCO)와 ‘EAGL-1 프로젝트’ 협력을 위한 기본 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

협약식에는 현대건설 최영 뉴에너지(NewEnergy)사업부 전무, 마이크 라인보스 FANCO 최고경영자(CEO)를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다. 이 자리에서 FANCO가 추진 중인 ‘납-비스무트 냉각 고속로’ 기반 SMR 사업 협력을 논의했다.

FANCO는 액체 금속 고속 원자로(LMFR) 가운데 미국 유일의 액체 납(Pb)과 비스무트(Bi) 합금을 냉각재로 사용하는 원자로 노형인 EAGL-1을 개발한 곳이다. 현재 미국 원자력규제위원회(NRC)에 규제 협의 계획서를 제출하는 등 상용화를 위한 기반 마련에 나서고 있다.

EAGL-1은 단일 원자로 기준 약 240메가와트(MWe)의 전력을 생산하는 차세대 SMR이다. 모듈형 설계를 기반으로 6기의 원자로를 클러스터 형태로 구축할 경우 약 120만가구에 전력을 공급할 수 있다. 또한 사용후핵연료를 재활용해 처리가 까다로운 장수명 방사성 폐기물을 95% 이상 줄일 수 있으며, 가스 발전에서 원자력 발전으로 단계적 전환이 가능한 브리지 파워 솔루션을 통해 사업 추진의 유연성을 높인 것이 특징이다.

이번 협약에 따라 현대건설과 FANCO는 ▷EAGL-1 원전의 주변보조기기(Balance of Plant) 설계 ▷브리지 파워 솔루션 지원 ▷시공성 검토 ▷모듈화 전략 등 사업 초기 단계의 협력을 진행하며, 향후 ‘EAGL-1 프로젝트’의 설계·조달·시공(EPC) 파트너로 참여하기 위한 실행 방안도 모색할 계획이다.

특히 FANCO는 인디애나주와 함께 원자력 에너지파크 조성 계획을 발표하고, 원전 제조 시설과 에너지 단지를 연계한 차세대 원전 클러스터 구축을 계획하고 있어 향후 양 사의 협력 관계는 더욱 확대될 전망이다.

현대건설 관계자는 “이번 계약은 현대건설이 미국 차세대 SMR 사업의 초기 설계 검토부터 EPC 수행까지 참여할 수 있는 계기를 마련하고 미국 내 원자로 협력망을 확장했다는데 의미가 크다”라며 “EAGL-1의 성공적인 상용화를 지원하고, 수요가 급증하는 미국 SMR 시장에서 선도적 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다“라고 말했다.

현대건설은 올해 ‘종합 에너지 솔루션 기업’으로의 전환을 선언한 뒤 글로벌 원전 개발사들과 SMR 협력망을 넓혀왔다. 이번 FANCO의 납-비스무트 냉각 고속로(LMFR)까지 더해지면서 현대건설은 차세대 전력 인프라로 부상하는 SMR 시장에서 4세대 대표 원자로를 아우르는 라인업을 완성하게 됐다.