[헤럴드경제=문영규 기자] 아랍에미리트(UAE) 쉐이크쉑에서 잘못 그려진 태극기가 그려진 월드컵 굿즈를 제공해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 아부다비에 거주하는 한인이 제보해줬다며 “현지에서 쉐이크쉑 월드컵 세트메뉴를 구입하며 굿즈가 제공됐는데 태극기가 잘못 그려져 있었다”면서 굿즈 사진을 올렸다.

사진엔 손 모양의 굿즈에 이번 2026 북중미 월드컵에 참가한 48개국 국기가 그려져 있었는데, 태극 문양의 곡선이 올바르지 않고 네 귀퉁이에 있어야 할 건곤감리 괘도 빠져있었다.

서경덕 교수는 “세계적인 햄버거 체인인 쉐이크쉑에서 한 나라의 상징인 국기에 이런 실수를 저지르는 건 있을 수 없는 일”이라며 “물량이 얼마나 남아 있는지는 알 수 없지만 쉐이크쉑 본사에 곧 항의 메일을 보내 굿즈 제공을 당장 멈추라고 할 예정”이라고 했다.

서 교수는 쉐이크쉑이 이번 월드컵을 겨냥한 마케팅을 강화한다고 밝혔는데 이런 실수가 나왔다면서 “이런 굿즈를 만들어 소비자들에게 제공하는 건 월드컵의 의미도 퇴색시키는 행위“라고 꼬집었다.

그러면서 “진정한 글로벌 기업이라면 비즈니스 해당국에 대한 기본적인 정보를 정확히 파악하는 자세부터 갖춰야 할 것“이라고 강조했다.