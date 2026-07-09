[헤럴드경제=채상우 기자] 넷플릭스 인기 오리지널 시리즈 ‘참교육’이 중국에서 불법 유통되고 있다는 정황이 나왔다.

9일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 페이스북을 통해 일부 중국 누리꾼들의 ‘참교육’ 불법 시청 실태를 고발하며 중국 당국의 단속을 촉구했다.

서 교수에 따르면 현재 중국 최대 콘텐츠 리뷰 사이트인 ‘더우반(豆瓣)’에는 ‘참교육’ 리뷰 페이지가 개설돼 운영 중이다.

9일 기준 해당 페이지에는 약 14만 명이 별점 평가에 참여했으며, 남겨진 리뷰만 5만 건을 넘어섰다.

현재 중국은 넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않는 국가다. 중국 누리꾼들은 자국 최대 포털사이트인 ‘바이두(百度)’ 등에서 무료 스트리밍 사이트를 검색해 불법으로 콘텐츠를 시청하고 있는 것으로 파악됐다.

중국 내 한국 콘텐츠 불법 시청 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 ‘케이팝 데몬 헌터스’, ‘오징어게임’, ‘흑백요리사’, ‘더 글로리’ 등 다수의 인기 작품들이 불법 유통돼 국내외에서 비판이 제기된 바 있다.

서 교수는 “이제 중국 내에서 불법 시청은 일상이 된 상황이며, 어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 기가 막힐 따름”이라고 지적했다.

이어 “이제는 중국 당국의 보다 적극적인 대응이 필요할 때”라며 “불법 시청이 일상화된 상황을 더는 방치하지 말고, 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다”고 강조했다.