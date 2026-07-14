글로벌 규제 강화 속 수출 중소기업 인증 부담 완화

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 해외 시장 진출에 필요한 규격인증 획득 비용을 지원하는 ‘2026년 해외규격인증획득 지원사업(2차)’ 참여기업을 모집한다.

모집 기간은 오는 15일부터 8월14일까지다.

해외규격인증 획득 지원사업은 중소기업이 수출 대상국에서 요구하는 각종 규격인증을 취득할 수 있도록 인증, 시험, 컨설팅 등에 드는 비용 일부를 지원하는 사업이다. 지원 대상 인증은 유럽연합(EU)의 CE 인증, 미국 NRTL(UL 인증 포함), 중국 NMPA 등 총 572개에 달한다. 572개 목록에 없는 인증도 ‘비공고규격’으로 신청할 수 있다.

이번 2차 모집에서는 약 180개 기업을 선정한다. 전년도 매출액 규모에 따라 인증 획득에 필요한 비용의 50~70%를 지원하며, 기업당 최대 1억원까지 지원받을 수 있다. 의료기기 분야는 최대 지원 한도가 1억5000만원이다.

지원 대상은 전년도 직접 수출액 5000만달러 미만의 중소기업이다. 다만 글로벌 강소기업 1000+ 지정기업은 수출액이 5000만달러 이상이어도 신청할 수 있다. 기업당 연간 최대 4건까지 신청할 수 있으며, 연간 총신청 금액이 3500만원 미만인 소액 인증은 신청 건수 제한 없이 지원받을 수 있다.

중기부는 이번 사업이 해외 인증 장벽으로 어려움을 겪는 중소기업의 수출 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대한다. 최근 중동 정세 불안 등으로 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 해외 규격인증 비용 부담을 완화하고 새로운 수출시장 진출을 뒷받침하겠다는 계획이다.

최근 각국이 환경·안전·품질 기준을 강화하면서 해외 규격인증은 수출의 필수 관문이 됐다. 특히 EU의 규제와 미국·중국의 인증 요건이 까다로워지면서 중소기업들은 인증 획득에 필요한 시험·심사 비용에 부담을 느끼고 있다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “최근 중동전쟁 등으로 수출 환경이 악화한 상황에서 해외규격인증획득 지원사업이 중소기업들의 수출 비용 부담을 줄이고 새로운 시장 진출에도 도움이 될 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 해외 인증 요구를 비롯한 다양한 글로벌 규제에 우리 기업들이 신속히 대응할 수 있도록 정부 지원을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.

자세한 신청 방법과 지원 내용은 중소기업 수출규제 대응지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.