어메이징크리, ‘엔지니어드 인디고’ 라인 제안

[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 프리폴 시즌을 앞두고 여름을 위한 ‘엔지니어드 인디고’ 라인을 선보인다.

14일 브랜드에 따르면 이번 라인은 어메이징크리의 ‘어반 에디션’으로 전개되며, 고급스러운 데님 감성에 고기능성을 더한 것이 특징이다. 데님 특유의 무드를 살리면서도 통기성 높은 에어홀 소재를 적용해, 무더운 날씨에도 가볍고 쾌적한 착용감을 구현했다.

대표 아이템 ‘엔지니어드 인디고 숏슬리브 자켓’은 액션밴드 설계로 활동성을 높이고, 경량 에어홀 소재를 적용해 가벼운 착용감은 물론 다양한 레이어링 활용까지 가능하도록 했다 ‘엔지니어드 인디고 카고 숏팬츠’는 감각적인 변형 포켓 디자인으로 데님 특유의 고급스러운 외관을 완성했으며, 에어홀 소재를 통해 우수한 통기성과 편안한 착용감을 선사한다.

어메이징크리 관계자는 “이번 엔지니어드 인디고 라인은 고급스러운 데님 감성에 고기능성을 더해 무더운 날씨에도 가볍고 쾌적한 착용감을 제공하는 것이 특징”이라며 “데님의 멋과 기능성을 동시에 원하는 소비자들에게 어메이징크리만의 여름 골프 스타일을 제안할 것”이라고 전했다.