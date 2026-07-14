‘우주태양광 이노베이션 워크숍 2026’ 개최 글로벌 우주태양광 전문가들과 기술 리더십 공유

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 13일부터 이틀간 서울 본사와 충북 진천 공장에서 ‘우주태양광 이노베이션 워크숍 2026’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 워크숍은 글로벌 우주태양광 전문가들을 초청, 기술 리더십을 공유하고 협력 방안을 논의하기 위해 이뤄졌다. 워크숍 기간 우주태양광 기술 세미나와 차세대 태양광 기술 참관 프로그램이 열린다. 참가자들은 우주에너지 생태계 구축을 위한 비전을 공유할 계획이다.

워크샵 참가진은 세계 각지 우주태양광 및 미래 에너지 설루션 전문가들로 구성된다. 한화큐셀의 다니엘 머펠드 최고기술책임자(CTO·사진)가 워크숍 전반을 주재하고 미국, 유럽, 한국의 우주태양광 연구자, 엔지니어, 기업 관계자 등 약 40명의 전문가들이 모인다.

한화큐셀은 이번 워크숍을 전략적 파트너십의 기반을 다지는 자리로 활용할 예정이다. 특히 진천 공장에 구축된 ‘페로브스카이트-실리콘 탠덤(이하 탠덤)’ 파일럿 라인을 참가자들에게 공개, 글로벌 전문가들과 함께 한화큐셀의 태양광 기술 리더십을 우주로 확장할 수 있는 방안을 탐구한다.

조지아공과대학교 우주연구소의 주드 레디 박사는 “이번 워크숍은 학계, 정부, 산업 분야의 저명한 전문가들이 한자리에 모여 우주태양광 기반 협력과 기회를 논의할 수 있는 가치 있는 행사”라며 “한화큐셀이 보유한 전문성과 역량을 직접 확인할 수 있어 인상적이었으며 앞으로의 행보도 매우 기대된다”고 말했다.

다니엘 머펠드 CTO는 “이번 워크숍을 출발점으로 삼아 한화큐셀은 우주태양광이라는 새로운 가능성에 함께 도전하고 있는 산업∙정치∙학계의 글로벌 리더들과 접점을 넓혀가며 실질적 협력까지도 이어갈 걸로 기대된다”고 말했다.

한편, 한화큐셀은 지난달 기술본부 산하에 우주태양광개발팀을 신설하며 우주태양광 사업 진출을 본격화했다. 우주태양광개발팀은 탠덤 기술 역량을 활용한 우주용 태양전지 연구개발에 주력할 예정이다. 한화큐셀은 지난달 탠덤 셀을 달에 보내는 우주태양광 실증에도 참여했다.