산업 AI 전환·제조 AI 역량 최적화 역량 박차 인프라, 선행연구, 데이터, 서비스 확산 등 협력 다양한 산업 AI 전환 시도, 독자 AI 모델 진화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 주도하는 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트 컨소시엄에 SK AX, 테크노매트릭스가 참여한다.

이를 통해 SK텔레콤은 SK AX의 산업 인공지능 전환(AX), 테크노매트릭스의 제조 AI 역량 등을 결합하고, ‘산업 AX’ 역량 강화에 박차를 가한다.

SK텔레콤은 정부의 독파모 프로젝트 컨소시엄에 SK AX, 테크노매트릭스를 새로운 참여사로 맞이했다고 14일 밝혔다.

SK AX는 제조, 통신·미디어, 반도체, 금융, 공공 등 고객의 AI 혁신 사업을 주도하는 AX 전문 기업이다. 정예 팀에서는 B2B AX 사례 발굴, 실증 추진, 산업 확산 체계 구축 등을 맡는다. 테크노매트릭스는 AI·머신러닝·파운데이션 모델 운영체계(AI·ML·FM-Ops) 전문 기업이다. 제조·금융·IT 등에서 모델링 및 운영 최적화 경험을 축적해 왔다.

독파모 SKT 정예 팀은 모델 개발, 데이터 구축, 국산 AI 반도체 활용, 서비스 실증, 학계 연구, 산업 적용 등 협력 체계도 강화했다. 특히 컨소시엄 내부 협력을 모델·인프라, 선행연구, 데이터, 서비스 확산 등 4개 트랙으로 나눠, 참여기관 간 시너지를 창출에 주력하고 있다.

이를 바탕으로 정예 팀은 2차 단계 평가를 위한 독자 파운데이션 모델 ‘A.X K2’를 구축했다. A.X K2는 대규모 언어모델이 복잡한 업무를 이해하고 계획·수행하는 에이전틱 역량을 높이는 한편, 산업 현장 확산을 위한 개방성과 효율성도 함께 고려해 개발됐다.

아울러 독파모 SKT 정예 팀은 산업 AX, 공공·국방, 제조, 게임, 모빌리티, 검색, 보안, 바이오 등 독자 AI 모델의 활용 가능성을 넓혀갈 계획이다. 정예 팀은 에이닷, 에이닷 비즈, T맵 등 SKT의 주요 서비스 접점을 통해 국민 일상 속 AI 경험을 확대하고 있다.

앞으로는 정보 탐색, 일정 조율, 공공·민간 서비스 연계 등 생활 밀착형 에이전트로 발전시켜, 국민이 자연스럽게 독자 AI를 체감할 수 있도록 활용할 계획이다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 “독자 모델 개발부터 산업 AI 전환까지 정예 팀 역량을 결집해 K-AI 생태계 확산에 기여할 것”이라고 밝혔다.