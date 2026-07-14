[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군의 대표 여름축제인 ‘제28회 봉화은어축제’가 오는 25일부터 8월 2일까지 9일간 봉화읍 내성천 일원에서 열린다.

14일 봉화군에 따르면 올해로 28회를 맞는 봉화은어축제는 청정 자연을 배경으로 한 은어잡이 체험을 중심으로 가족 단위 관광객을 위한 물놀이 시설과 문화공연, 휴식 공간 등을 대폭 확대해 체류형 여름축제로 마련됐다.

축제의 대표 프로그램인 은어 반두잡이 체험은 매일 오전 11시와 오후 3시, 오후 5시 등 하루 3차례 운영되며, 은어 맨손잡이 체험은 평일 3회, 주말 4회 진행된다.

체험비는 현장 예매 기준 일반 1만2000원, 온라인 사전예매는 1만원이며, 참가비 가운데 5000원은 봉화사랑상품권으로 환급돼 축제장과 지역 상권에서 사용할 수 있다.

올해는 제한 시간 동안 가장 많은 은어를 잡는 참가자를 가리는 반두잡이·맨손잡이 어신 선발대회도 현장 참여 방식으로 진행돼 축제의 재미를 더한다.

또 봉화군청과 군의회, 경찰서, 소방서 등 지역 기관이 참여하는 ‘은어 챔피언십: 연대의 전쟁’과 해외 관광객을 대상으로 한 ‘B-글로벌 반두 대항전’도 마련돼 지역 화합과 글로벌 관광객 유치에 나선다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 콘텐츠도 한층 강화됐다. ‘은어랑 폴짝 키즈카페’, ‘은어 패밀리 플레이그라운드’, ‘은어 키즈 모래놀이장’, ‘퐁당! 어린이 워터파크’, ‘은어야 놀자! 힐링스테이션 센터’ 등 다양한 놀이·휴식 공간을 운영해 어린이와 부모 모두가 함께 즐길 수 있도록 했다.

야간에는 공연과 먹거리가 어우러진 프로그램도 이어진다. 푸드트럭과 지역 음식점 배달 메뉴를 연계한 ‘은빛 딜리버리 펍’을 비롯해 개막축하공연, 제2회 이몽룡 선발대회, 은빛 봉화 예술제, 은어 네온 라이브, 창현 거리노래방, 최백호 심금 콘서트, 뉴-트로 물벼락쇼, 은어 크러쉬 물벼락쇼, 폐막축하공연 등 다양한 무대가 관광객들을 맞이한다.

이와 함께 ‘봉화 화합의 날’ 행사에서는 지역 10개 읍·면과 사회단체가 참여하는 맨손잡이 대항전과 주민 화합 프로그램이 펼쳐져 지역민과 관광객이 함께 어우러지는 축제의 장을 만들 예정이다.

봉화군 관계자는 “올해 봉화은어축제는 대표 체험 프로그램은 더욱 알차게 운영하고 가족형 물놀이 시설과 실내 쉼터, 야간 공연 및 먹거리 콘텐츠를 대폭 강화했다”며 “낮에는 시원한 은어잡이와 물놀이를 즐기고 밤에는 공연과 먹거리를 함께 즐길 수 있는 봉화만의 여름축제를 선보이겠다”고 말했다.