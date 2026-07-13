[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 20기 정숙이 대기업 퇴사 후 인플루언서 활동으로 거둔 수입을 밝혔다.

정숙은 12일 자신의 SNS에 ‘대기업 퇴사한 인플루언서 현실’이라는 제목의 영상을 올렸다.

정숙은 “‘너 미쳤어? 그걸로 어떻게 먹고 살 건데?’ 제가 대기업 퇴사한다고 했을 때 이 말을 정말 많이 들었다”며 “대기업 퇴사하고 단 3일 만에 LG 연봉을 공구 하나로 벌었다”고 밝혔다.

정숙은 자신의 마케팅 노하우를 가르쳐주겠다며 강의를 홍보했다.

20기 정숙은 SBS PLUS, ENA 연애 예능프로그램 ‘나는 솔로’에 출연해 방송에서 남성 출연자와 뽀뽀를 해 ‘뽀뽀녀’라 불렸다. 당초 LG전자 상품기획 분야에서 과장 직급으로 일을 한 그는 이후 퇴사하고 전업 인플루언서의 길을 걷고 있다.

그는 몇 차례 자신의 수입을 암시한 바 있다. LG전자 재직 당시 연봉으로 1억 원 정도를 받았지만, 현재는 그보다 높은 수익을 벌고 있다며 한 달에 ‘중형차 한 대’ 정도의 수입을 올린다고 밝히기도 했다.

일각에서 ‘나는 솔로’ 이후 유명해져서 퇴사한 것 아니냐고 의심하는 것에 대해 정숙은 “5년 전부터 퇴사를 계획해왔다. 장기적인 계획을 갖고 나라는 사람을 브랜딩하기 위해 열심히 활동해왔다”라고 밝힌 바 있다.