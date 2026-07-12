[헤럴드경제=정석준 기자] 최근 서울 빌라(연립·다세대) 매매와 전월세 거래가 살아나는 가운데 경매시장에도 일반 투자자들의 발길이 이어지고 있다. 특히 주택도시보증공사(HUG)가 대항력을 포기한 경매 물건을 중심으로 일반 응찰자가 몰리면서 낙찰가율도 빠르게 높아지는 모습이다.

12일 지지옥션에 따르면 지난 6일 서울동부지법에서 진행된 서울 강동구 길동 전용면적 24.4㎡ 다세대주택은 감정가(2억6600만원)보다 약 1억원 높은 3억6201만원에 낙찰됐다. 첫 경매부터 6명이 입찰에 참여하며 낙찰가율은 136%를 기록했다.

해당 물건은 HUG가 집주인을 대신해 임차인에게 전세보증금을 지급한 뒤 채권 회수를 위해 강제경매를 신청한 주택이다.

최근 이 같은 HUG 경매 물건에는 일반 응찰자가 크게 늘고 있다. HUG가 경매 절차를 신속하게 진행하기 위해 우선변제권만 행사하고 대항력을 포기하면서 낙찰자가 기존 임차인의 보증금을 추가로 부담하지 않아도 되기 때문이다.

HUG의 셀프 낙찰 비중은 빠르게 줄고 있다. HUG에 따르면 지난해 경매 신청 물건 가운데 HUG 직접 낙찰은 3510건, 제3자 낙찰은 4228건으로 큰 차이가 없었다. 그러나 올해 상반기에는 제3자 낙찰이 4347건으로 급증한 반면 HUG 직접 낙찰은 1325건에 그쳤다. 상반기 낙찰된 5672건 가운데 일반 응찰자가 차지한 비중은 76.6%에 달했다.

낙찰가율도 일반 응찰자가 더 높게 형성되고 있다.

지지옥션 분석 결과 서울 빌라 기준 올해 1∼3월에는 HUG 평균 낙찰가율이 일반 응찰자보다 높았지만, 4월부터는 역전됐다. 4월 HUG 평균 낙찰가율은 67.28%인 반면 일반 응찰자는 74.98%로 7.7%포인트 높았다. 지난달에도 일반 응찰자 평균 낙찰가율은 73.20%로 HUG(69.59%)를 웃돌았다.

시장에서는 최근 서울 빌라 가격과 전월세 시장 회복이 경매시장에도 영향을 미친 것으로 보고 있다.

한국부동산원에 따르면 서울 연립주택 매매가격은 지난해 9월 이후 상승세를 이어가며 올해 1~5월 3.37% 올랐다. 지난해 같은 기간 상승률(0.59%)을 크게 웃도는 수준이다.

전셋값 상승세도 가파르다. 서울 연립주택 전셋값은 지난 5월 한 달 동안 0.59% 올라 2012년 10월(0.61%) 이후 13년 7개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 지난해 토지거래허가구역 확대 이후 아파트 전월세 공급이 줄어든 영향으로 풀이된다.

거래량 역시 증가세다. 국토교통부에 따르면 올해 1~5월 아파트 전월세 거래는 52만8858건으로 지난해 같은 기간보다 7.2% 감소했지만, 연립·다세대를 포함한 비아파트 전월세 거래는 70만1756건으로 11.5% 늘었다.

경매시장에서는 이 같은 흐름을 반영하듯 고가 낙찰 사례도 잇따르고 있다. 지난 7일 서울 동작구 상도동의 한 빌라는 감정가 4억2800만원의 80%인 3억4240만원으로 2회차 경매에 나왔지만 9명이 경쟁해 감정가의 98.48%인 4억2150만원에 낙찰됐다. 2021년 계약 당시 임차인의 전세보증금이 4억1400만원이었던 점을 감안하면 낙찰 이후 시세 수준의 전세를 놓을 경우 초기 투자금 회수도 가능하다는 분석이 나온다.