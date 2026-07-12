11월 필리핀 마닐라서 2026 아세안 정상회의 개최 10일 차량 지원 위한 합의각서 체결 “정상회의 성공적 진행 위해 노력할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 오는 11월 필리핀에서 개최되는 제49차 아세안(ASEAN·동남아시아 국가 연합) 정상회의의 성공적인 개최를 위해 참여국 대표단에 경호 차량을 제공한다.

현대차는 지난 10일 필리핀 국제 컨벤션 센터(PICC)에서 필리핀 아세안 정상회의 조직위원회(이하 아세안 NOC)와 ‘2026 아세안 정상회의 차량 지원에 관한 합의각서(MOA)’를 체결했다고 12일 밝혔다.

행사에는 마리아 헬렌 델라베가 아세안 NOC 운영국장 및 필리핀 외교부 정책차관 등 필리핀 정부 주요 관계자와 김동조 GPO 전무, 손지호 HMPH 법인장 등 현대차 임직원이 참석했다. 주필리핀 대한민국 대사관에서는 이상화 대사가 자리했다.

협약에 따라 현대차는 필리핀 현지 법인을 통해 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) 싼타페 총 50대를 제공할 계획이다.

오는 11월 10~12일 필리핀 마닐라에서 개최되는 제49차 아세안 정상회의는 동남아시아 주요국 정상과 대표단이 모이는 대표적인 다자 외교 무대로, 경제와 외교, 통상 등 다양한 분야의 협력 방향이 논의될 것으로 전망된다.

현대차는 주요국 정상과 각료, 기업 최고경영자(CEO) 등이 모이는 외교 무대에 차량을 지원해 현대차 차량의 우수한 상품성과 경쟁력을 적극적으로 알릴 계획이다. 현대차는 지난해 경주에서 열린 ▷‘2025 APEC 정상회의’ ▷‘2025 G20 요하네스버그 정상회의’ ▷‘2024 한-아프리카 정상회의’ 등 국내외 주요 국제행사에 의전·운영 차량을 꾸준히 지원해 왔다.

현대차 관계자는 “아세안 공동체의 미래를 함께 열어가는 정상회의에 차량 지원으로 힘을 보탤 수 있어 기쁘다”며 “2026 아세안 정상회의가 성공적으로 진행될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

한편, 현대차는 글로벌 문화예술 후원 활동의 일환으로 지난 6일부터 11일(현지시간)까지 프랑스 중부 루아르 지방의 고성 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’에서 열린 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’의 공식 후원사로 참여하는 등 문화예술 저변 및 글로벌 문화 교류 확대를 위한 활동에도 적극 나서고 있다.