프랑스 고성 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’서 개최 고객 초청 등 문화예술 매개로 고객 경험 선사 제네시스 G90 의전 차량 지원 “고객 소통 및 글로벌 문화예술 후원 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 글로벌 문화예술 후원 활동의 일환으로 차세대 오페라 스타 발굴을 위한 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’의 공식 후원사로 참여했다.

현대차그룹은 공식 후원사로 참여한 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’가 지난 6일부터 11일(현지시간)까지 프랑스 중부 루아르 지방의 고성 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’에서 성황리에 개최됐다고 12일 밝혔다.

세계적인 소프라노 조수미가 신진 아티스트 발굴 및 후학 양성을 위해 창설한 ‘조수미 국제 성악 콩쿠르’는 2024년 첫 대회에 이어 올해 두 번째로 개최됐다.

심사위원으로는 조수미를 비롯해 ▷미국 뉴욕 메트로폴리탄 오페라의 전(前) 예술 고문 조나단 프렌드 ▷이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장의 캐스팅 매니저 파올로 가바제니 ▷영국 런던 로열 오페라 하우스 예술 행정 책임 멜라니 알멘딩거 ▷세계적인 클래식 음반사 워너 클래식과 에라토의 명예회장 알랭 랜서로 ▷테너 마르셀로 알바레스 등 세계 클래식 음악계를 대표하는 저명 인사들이 참여했다.

이번 콩쿠르는 18세부터 32세의 성악도를 대상으로 진행됐으며, 전 세계 55개국에서 500여 명의 지원자가 참가했다.

현대차그룹은 제1회 대회에 이어 올해도 공식 후원사로 참여하며 세계 클래식 음악계를 이끌어갈 차세대 신진 아티스트들의 성장과 도전을 지원했다.

조수미는 “음악을 통해 더 나은 세상을 만들 수 있도록 국제적인 비전을 가진 아티스트들을 발굴하고 지원하는 이번 국제 콩쿠르를 개최하게 됐다”며 “한국의 위상을 높이는 국제적인 문화 행사에 현대차그룹과 함께하게 되어 자랑스럽고 감사하다”며 소감을 밝혔다.

특히 올해는 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞는 해로, 현대차그룹은 프랑스 현지에서 개최된 이번 대회를 후원하며 차세대 예술 인재 육성과 클래식 문화 확산에 이바지한 것은 물론 양국 간 문화예술 교류 확대에도 뜻을 더했다.

현대차그룹은 대회 현장인 샤토 드 라 페르테 엥보에 특별 전시 공간을 마련하고 제네시스 GV70 전동화 모델과 G80 전동화 모델을 선보여 이목을 끌었다.

아울러 현대차와 기아 프랑스 법인, 제네시스 유럽법인은 대회 기간에 프랑스 현지 주요 고객들과 문화예술계 관계자들을 초청해 문화예술을 매개로 차별화된 고객 경험을 제공했다.

또한, 의전 차량으로 제네시스 플래그십 세단 G90를 운영하고 전용 쇼퍼 서비스를 함께 제공해 심사위원과 주요 참가자들의 이동 편의를 지원했다.

현대차그룹 관계자는 “한불수교 140주년이라는 뜻깊은 해에 프랑스 현지에서 개최된 이번 콩쿠르를 계속해서 후원하게 되어 의미가 크다”라며 “앞으로도 진정성 있는 문화예술 후원을 이어가며 문화예술 저변 확대와 글로벌 문화 교류에 기여하고, 글로벌 고객과의 소통을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 올해 한국-프랑스 수교 140주년을 기념해 양국에서 열리는 문화예술 페스티벌 후원에 적극 나서고 있다.

실제 지난 6월 4일부터 12일까지 서울에서 개최된 ‘클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌’을 비롯해 오는 25일까지 프랑스 아비뇽 일대에서 진행되는 세계적 권위와 전통을 자랑하는 공연예술 축제인 ‘아비뇽 페스티벌’에 후원사로 참여한다.