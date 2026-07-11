[헤럴드경제=채상우 기자] 여고생 묻지마 살인을 저지른 장윤기의 부친인 장모 경감이 증거 인멸에 대해 혐의를 부인했다.

11일 채널A 보도에 따르면 장 경감이 전날 경찰 특별수사팀에 출석해 주요 증거 폐기 경위를 진술했다.

장 경감은 장윤기 포츠유틸리티차량(SUV)에 있던 케이블타이를 자신의 집으로 옮긴 데 대해선 “차량 속 짐들을 정리하는 차원에서 버릴 건 버리고 집에 가져갈 건 가져다 둔 것”이라고 주장한 것으로 전해졌다.

검찰은 지난 7일 장 경감의 집을 압수수색을 하면서 경찰 초기 수사 단계에서 사라진 케이블타이의 실물을 확보했다. 5월 사건 발생 이튿날 경찰로부터 SUV를 인수한 뒤 조수석 수납공간에 있던 케이블타이를 집으로 가져간 것으로 조사됐다.

장 경감은 리얼돌 폐기에 대해 “지금 시점에야 그게 중요한 증거물이란 걸 이해하지만 그때(5월) 당시엔 경찰에서 집 주소나 비밀번호(비번)를 알려주니까 치워도 된다고 생각했다. 별 생각 없이 그냥 치웠다”고 발언한 것으로 파악됐다.

또 장윤기의 자취방 비밀번호는 “근무 연이 있던 수사팀 직원에게서 받았다”고 말한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 장윤기의 원룸을 압수수색을 하면서 수백만원 상당의 리얼돌을 2개 발견했다. 한 리얼돌은 가슴과 목 부분 등이 훼손돼 있었다. 리얼돌은 경찰 압수수색이 끝난 사흘 뒤 장 경감이 모두 폐기했다．