[헤럴드경제=채상우 기자] 남편과 다툰 후 어린 자녀가 있던 집 안에 불을 지른 혐의로 30대 여성이 경찰에 입건됐다.

11일 경기 용인동부경찰서는 현주건조물방화 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날 오전 7시 29분쯤 자신이 거주하던 용인시 처인구 한 아파트 세대 내 침실 바닥에 불을 지른 혐의를 받고 있다.

A씨는 함께 있던 자녀 B(2)군과 연기 흡입 등 부상을 입어 인근 병원에서 치료받았으나, 이들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

당시 화재는 바닥 일부와 가재도구 등을 태우고 아파트 관리사무소 관계자에 의해 10여분 만에 꺼졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 당일 아침 남편과 부부싸움을 하던 중 순간적인 분노를 참지 못하고 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

경찰은 A씨의 정신적 불안정 상태와 추가적인 자해 및 타해 위험성이 높다고 판단해 병원 이송 직후 곧바로 ‘응급입원’ 조치를 취했다.

경찰은 조만간 A씨를 소환해 범행 동기 등을 조사할 예정이다.