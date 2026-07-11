[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북도와 칠곡군은 지난 10일 경북 칠곡군 다부동전적기념관에서 고 백선엽 장군(1920~2020년) 6주기 추모식을 열렸다.

이날 추모식에는 백선엽 장군의 장녀이자 재단 이사장으로 새롭게 취임한 백남희 여사를 비롯해 이철우 경북지사, 김재욱 칠곡군수, 김관진 재단 명예이사장, 김호복 제2작전사령부 사령관, 김성민 한미연합군사령부 부사령관, Jin H. Pak(美) 제19지원사령관, 6·25참전유공자, 도내 보훈단체장 등 250명이 참석했다.

백선엽 장군은 6·25전쟁의 최대 격전지이자 낙동강 전선의 최후 보루였던 다부동 전투를 승리로 이끌었으며 평양 탈환의 선봉에 서는 등 전쟁 발발부터 정전협정이 체결될 때까지 대한민국을 지켜낸 대표적인 호국영웅으로 평가받고 있다.

참석자들은 기념관 경내에 있는 구국용사충혼비에서 헌화와 분향을 하고 백 장군과 호국영령의 넋을 기렸다.

이철우 경북지사는 추모사에서 “백선엽 장군의 삶은 절체절명의 위기에 놓였던 대한민국을 지켜낸 구국의 역사였다”며 “오늘 우리가 누리고 있는 자유와 번영의 단단한 초석이 되셨다”고 말했다.