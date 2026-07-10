[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 유혜정이 이혼 뒤 혼자 키운 26세 딸 서규원과 살아온 시간 등 근황을 공개했다.

지난 9일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 매혹적인 외모와 통통 튀는 매력으로 주목받았던 1990년대 청춘스타 유혜정이 출연했다.

그는 이혼 후 근황에 대해 “결혼의 끝이 다 똑같은 끝은 아니지 않냐. 서로 다른 그림으로 갔을 뿐이고, 지금은 그것도 하나의 추억”이라고 말했다.

그는 이어 “결혼 7년 만에 각자의 길을 선택했다”며 이혼한지 18년이 지났다고 밝혔다.

유혜정은 “내 선택으로 이혼했지만, 내 선택 때문에 해맑은 아이가 힘들면 안된다고 생각했다”며 “아이에게 빈 공간이 생기지 않도록 정말 많이 노력했다. 어린 나이에 부모가 됐지만 주변 어른들이 그 빈자리를 따뜻하게 채워주셨고, 덕분에 규원이도 잘 자랐다”고 고마움을 전했다.

이어 방송에서는 유혜정이 딸만 바라보며 살아온 근황도 공개됐다. 과거 방송에 함께 출연했던 딸 서규원은 어느덧 26살의 직장인으로 성장했다.

유혜정은 딸을 향한 고마움을 나타냈다.

그는 “규원이가 나를 필요로 하면 무조건 달려간다”고 했고, 서규원은 “엄마는 한번도 ‘안된다’고 한 적이 없다”며 했다.

이날 방송에서 유혜정은 집 근처 한 카페에서 친언니를 만나 딸 서규원의 건강 상태에 대해 이야기를 나눴다.

유혜정은 “규원이가 건강검진을 했는데 우울지수가 너무 높게 나왔다고 하더라. 문제가 될 정도였다고 했다”고 말문을 열었다.

그러면서 “우리 상황이 좋은 상황은 아니지 않았나. 이런 모든 상황이 규원이를 힘들게 했나 싶다”며 “가슴이 철렁하더라. ‘나 때문인가?’ 싶었다. 모든 것이 규원이에게 스트레스를 주지 않았나 생각했다”고 고백했다.

그러면서 유혜정은 “규원이는 늘 밝았다. 투정을 부리거나 엄마 말을 안들은 적도 없고, 방문을 크게 닫은 적도 없다. 정말 순둥이처럼 커줬다”고 밝혔다.

유혜정은 운동선수와의 결혼으로 화제를 모았던 과거를 떠올리며 “결혼은 좋은 인연이라고 생각해서 했다”며 “끝이라고 해서 다 같은 끝은 아니다. 서로 다른 그림이 있고, 지금은 그것도 하나의 추억이 됐다”고 담담하게 말했다.

유혜정은 미인대회에서 1위를 한 뒤 연예계에 데뷔했다. 이후 운동선수와 결혼해 관심을 받았으나 결혼 7년 만에 이혼 소식을 전했다.

유혜정은 “규원이가 초등학교 입학할 때 이혼을 했다”며 “서른 중반에 친정어머니 집으로 들어갔는데, 저야 제 선택이지만 아무것도 모르는 아이가 힘들면 안되지 않냐. 그래서 엄마, 아버지와 가족들이 많이 도와줬다”고 덧붙였다.