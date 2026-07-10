[헤럴드경제=민성기 기자] 74세 미혼인 배우 윤미라가 결혼운이 없는 사주라는 이야기를 들었다.

9일 유튜브 채널 ‘윤미라’에는 ‘당신의 죽음을 알 수 있다면 지금부터 뭘 준비하겠습니까?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤미라는 역술인을 찾아가 “저는 결혼을 안 했으니까 자식이 있는 것도 아니고 남편이 있는 것도 아니고 그렇게 오래 살 필요가 없다고 생각한다”고 털어놨다.

그러자 역술인은 “사주에 혼기라는 것 자체가 없다. 결혼을 절대 해서는 안 되는 사람”이라고 강조했다. 그러면서 “결혼 안 하고 혼자 살아야 되는 사주이다 보니까 부모 형제 책임지고 가장으로 살아오지 않았냐. 남편, 자식과 살면 그쪽을 책임져야 한다. 내가 남편, 가장, 애 아빠 노릇 다하고 살아야 된다. 결혼 안 한 게 신의 한 수”라고 설명했다.

이를 들은 윤미라는 “결혼하고 싶은 생각도 없었다”면서도 “내가 팔자가 센 거냐”고 물었다. 이어 “나이가 들다 보니까 친구처럼 지낼 사람이 있으면 좋을 것 같다. 뭔가 말년에 좀 외롭다. 다른 사람들 다 가는 시집도 한 번 못 가봤는데”라며 허전한 마음을 드러냈다.

하지만 무속인은 “외로움이 앞서서 만나면 그 동반자로 인해서 골치 아픈 일이 생긴다”며 “좋은 건 곁에 아무도 없다는 게 제일 좋은 거다. 누구와 붙어있지 않아서 가장 좋다”고 조언했다.