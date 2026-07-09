“한강, K-스포츠 메카로 도약해야” 생활체육·전문체육 균형 발전 강조 과학적 훈련·현장 소통 기반 체육행정 혁신

[헤럴드경제=공공정책팀 조수임] “서울 체육의 경쟁력은 시민이 일상에서 스포츠를 즐기고, 선수들이 안정적으로 꿈을 이어갈 때 완성됩니다.”

김성범 서울시체육회 사무처장은 체육계의 다음 과제로 현장 중심 행정, 과학 기반 스포츠 시스템 구축, 한강을 활용한 K스포츠 확산을 제시했다. 생활체육과 전문체육을 각각의 영역에 머물게 하지 않고 시민 건강, 선수 육성, 도시 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

김 사무처장은 9일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 체육이 단순한 여가 활동을 넘어 시민 삶의 질을 높이고 도시의 활력을 키우는 기반이라고 강조했다. 서울시체육회도 시민과 선수 모두가 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 역량을 집중하겠다는 방침이다.

“현장 경험은 체육행정의 든든한 기반”

김 사무처장은 국내 배드민턴 지도 체계화에 기여한 체육인으로 꼽힌다. 배드민턴 지도법을 연령과 수준에 따라 정리하고 등급제를 도입해 교육청 교직원 직무연수를 17년간 운영했다. 이 과정에서 학교 현장의 배드민턴 보급이 확대됐고, 생활체육 저변 확대에도 힘을 보탰다.

그는 배드민턴이 생활체육으로 인기가 높았지만 한때 체계적인 지도 이론이 부족했다고 설명했다. 이에 남녀와 연령대, 수준별 지도법을 정립하고 교사들이 현장에서 학생들을 지도할 수 있도록 하면서 배드민턴 붐 확산에 기여했다는 평가를 받는다.

현장에서 쌓은 경험은 체육행정의 기반이 됐다. 김 사무처장은 강남구배드민턴협회장, 강남구체육회장, 서울시체육회 부회장 등을 거쳐 지난 4월 6일 사무처장으로 임명됐다.

그는 체육행정의 출발점은 현장의 목소리를 정확히 읽는 데 있다고 봤다. 종목별 특성과 선수, 지도자, 동호인의 요구를 빠르게 파악하고 해결하는 것이 행정의 핵심이라는 설명이다.

취임 이후 가장 중점을 둔 부분은 소통이다. 종목단체 간 갈등이나 민원이 제도 문제뿐 아니라 감정과 오해에서 비롯되는 경우가 많기 때문이다.

김 사무처장은 민원을 서류만으로 해결하기보다 당사자들이 직접 만나 대화할 수 있는 구조를 만드는 데 힘쓰고 있다. 서로의 입장을 이해하는 과정이 있어야 갈등을 줄일 수 있고, 법적 분쟁으로 이어지기 전에 현장에서 문제를 풀어내는 것이 체육회의 중요한 역할이라는 판단에서다.

“과학적 훈련 시스템, 선택 아닌 필수”

전문체육 경쟁력 강화를 위해서는 스포츠 과학의 고도화가 필요하다고 강조했다. 단순히 선수의 기록을 측정하는 수준을 넘어 데이터 분석, 맞춤형 처방, 보강 훈련까지 연결되는 체계가 필요하다는 설명이다.

김 사무처장은 “AI와 데이터를 활용한 과학적 훈련 시스템은 이제 선택이 아니라 필수”라며 “측정 결과가 실제 경기력 향상으로 이어지려면 분석과 처방, 현장 적용이 함께 이뤄져야 한다”고 말했다.

체육과학센터의 기능 강화와 전문 인력·예산 확충도 과제로 제시했다. 선수들이 안정적으로 훈련하고 경기력을 높이기 위해서는 과학적 지원 체계가 현장과 긴밀히 연결돼야 한다는 것이다.

선수들의 은퇴 이후 진로 문제도 서울 체육이 풀어야 할 과제로 꼽았다. 감독과 코치 자리는 한정돼 있는 만큼 선수 경력과 기여도를 인정하는 채용 기회, 체육 관련 기관과 연계한 일자리 확대 방안을 지속적으로 검토하겠다는 입장이다.

생활체육 분야에서는 접근성과 다양성이 핵심이라고 진단했다. 시민들이 운동을 하고 싶어도 가까운 시설이나 적절한 프로그램이 부족하면 참여가 어렵기 때문이다. 서울은 인구와 수요에 비해 체육시설이 충분하지 않은 도시인 만큼 시설 확충과 함께 시민들이 원하는 방식의 프로그램 개발이 필요하다고 봤다.

젊은 세대를 겨냥한 생활체육 프로그램도 확대할 방침이다. 3대3 농구, 스크린골프, 파크골프 등 자유롭게 참여할 수 있는 종목을 넓히고 야간 스포츠 문화도 활성화해 일상 속 운동 기회를 확대하겠다는 계획이다.

K-스포츠, 글로벌 브랜드로 도약

한강은 서울 스포츠의 핵심 자산으로 꼽았다. 김 사무처장은 한강변 체육시설을 적극 활용해 시민과 관광객이 함께 즐기는 스포츠 공간으로 발전시켜야 한다고 봤다.

그는 한강에 50개가 넘는 체육시설이 있는 만큼 활용도를 더 높일 여지가 크다고 설명했다. 한강사업본부와 협력해 태권도, 족구, 합기도, 궁도 등 우리나라 고유 스포츠를 시민과 외국인이 함께 체험할 수 있는 공간으로 발전시키겠다는 구상이다.

김 사무처장은 “K-팝과 K-컬처가 세계적인 브랜드가 된 것처럼 K-스포츠도 충분히 세계화할 수 있다”며 “한강을 중심으로 서울만의 스포츠 콘텐츠를 만들고, 이를 관광과 산업으로 연결하는 것이 목표”라고 강조했다.

서울 스포츠 경쟁력 강화에 대한 구체적인 목표도 제시했다. 전국체전 성과 향상과 시민 생활체육 참여율 확대를 동시에 추진하겠다는 것이다. 전문체육의 경쟁력을 높이는 동시에 시민 누구나 가까운 곳에서 운동할 수 있는 환경을 만드는 것이 서울시체육회의 방향이라는 설명이다.

비인기 종목 육성도 서울시체육회의 중요한 역할로 봤다. 실업팀과 비인기 종목 지원은 선수 개인의 문제가 아니라 종목 생태계를 지키는 일인 만큼, 체육회 차원에서도 종목 균형 발전과 선수 기회 확대를 위한 지원을 이어가겠다는 방침이다.

김 사무처장은 체육행정이 단순한 지원 업무를 넘어 정책과 전략을 갖춘 전문 영역으로 발전해야 한다고 강조했다. 정해진 예산을 집행하는 데 그치는 것이 아니라 시민 건강, 선수 육성, 도시 경쟁력을 함께 바라보는 정책 행정이 필요하다는 것이다.

김 사무처장은 “서울시체육회가 체육인의 자부심을 바탕으로 시민과 선수 모두에게 신뢰받는 조직이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.