[헤럴드경제=박종일 선임기자]유보화 성동구청장은 9일 오후 쏟아진 폭우에 대응하기 위해 성동구 내 중랑천변을 긴급 방문해 현장 점검에 나섰다.
최근 기습적 폭우 증가로 침수 우려가 커짐에 따라 중랑천 침수 우려 지대를 중심으로 현장 상황을 직접 살폈다.
성동구는 풍수해 재난안전대책본부를 24시간 운영하며 비상대응체제를 이어가고 있다.
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2026-07-09 22:38:05
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제=박종일 선임기자]유보화 성동구청장은 9일 오후 쏟아진 폭우에 대응하기 위해 성동구 내 중랑천변을 긴급 방문해 현장 점검에 나섰다.
최근 기습적 폭우 증가로 침수 우려가 커짐에 따라 중랑천 침수 우려 지대를 중심으로 현장 상황을 직접 살폈다.
성동구는 풍수해 재난안전대책본부를 24시간 운영하며 비상대응체제를 이어가고 있다.
또 꺼낸 ‘그린란드 야욕’…트럼프 한마디에 유럽 다시 긴장
도널드 트럼프 미국 대통령이 나토(NATO) 정상회의를 계기로 그린란드 병합 의지를 다시 공개적으로 드러내며 유럽 동맹국들에 유럽 대륙의 방위에 있어 미국에 대한 의존을 줄이고, 스스로 더 큰 이바지를 할 것을 압박해 온 트럼프 정부는 향후 6개월 동안 검토를 거쳐 유럽 주둔 미군 감축 문제를 결정할 계획임을 최근 밝힌 바 있다.
“임영웅 나오는 꿈 3일 연속 꿨는데”…복권 1등 ‘5억 당첨’
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 임영웅이 나오는 꿈을 3일 연속 꾸고 나서 5억원의 복권에 당첨된 사연이 전해져 눈길을 끈다. 9일 복권수탁사업자 동행복권에 따르면, 스피또1000 107회차 1등 당첨자 A씨는 세종시 새내로에 있는 한 복권 판매점에서 스피또1000을 샀고, 당첨금 5억원을 받게 됐다. A씨는 인터뷰에서 “최근 꿈에 후광이 비치며 환하게 빛나는 가수 임영웅 씨가 사흘 연속으로 나왔다”며 “함께 인사를 나누고 즐거운 시간을 보내는 꿈이었다”고 말했다. A씨는 “배우자에게 꿈 이야기를 하자 ‘길몽인 것 같다’고 해 그날 동생과 함께 복권 판매점에 들러 스피또1000을 구매하게 됐다”고 설명했다. 집으로 돌아간 A씨는 동생과 함께 복권 당첨 여부를 확인했다. 처음에는 5000원에 당첨된 줄 알았는데, 복권을 다시 본 동생이 “5억 당첨이야”라고 외쳐 1등에 당첨된 사실을 알게 됐다. 그는 “당첨된 순간 너무 놀라고 얼떨떨해 믿기지 않았고, 한동안 아무 말도 나오지 않았다”
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.