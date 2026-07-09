의장에 정우식, 부의장에 이상우 의원 9일 개원식…13일 제247회 임시회

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군의회가 9일 열린 제246회 임시회 제4차 본회의에서 제9대 전반기 의장단을 선출하고 개원식을 가진 뒤 의정활동에 들어갔다.

의장에는 정우식(국민의힘, 3선) 의원이, 부의장에는 이상우(더불어민주당, 2선) 의원이 각각 선출됐다.

이날 개원식에는 이순걸 군수와 노동완 부군수를 비롯한 간부 공무원이 참석해 군의회 개원을 축하했다.

정우식 의장은 개원사에서 “남아 있는 원 구성을 마무리하고 협치와 책임 있는 의정활동으로 울주 발전과 군민 행복을 추구해 나가겠다”고 말했다.

이순걸 군수는 축사를 통해 “의회를 군정의 최우선 파트너로 존중하고, 군민의 목소리와 의회의 건전한 비판을 군정에 충실히 반영하겠다”고 말했다.

울주군의회는 오는 13일부터 12일간의 일정으로 열리는 제247회 임시회를 통해 민선 9기 군정 과제와 부서별 추진 계획을 보고받는다. 또 의회운영위원회와 행정복지위원회, 경제건설위원회 등 3개 상임위원회 위원장을 선출하고 전반기 원 구성을 마무리할 예정이다.