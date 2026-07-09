서울시 “시공 직후부터 단차, 변화없어 안전”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 강남구 성수대교 남단 진입 램프에 약 9㎝ 높이의 단차가 확인돼 서울시가 즉시 정밀 안전진단을 실시하고 시내 다른 교량들에 대해서도 전수 조사를 벌이기로 했다.

9일 서울시에 따르면 잠실 방향 올림픽대로에서 성수대교로 진입하는 램프 구간에 이음새 불량과 단차가 발생했다. 흙과 옹벽으로 조성한 진입 오르막 구간에서 확인됐는데, 단차는 시공 직후에 이미 있었던 것으로 알려졌다.

시는 수년간 단차에 변화가 없어 안전에는 문제가 없는 것으로 판단하고 있다.

하지만 이 구간을 지나는 시민들의 신고가 이어지고 있어 시는 현장 점검을 벌여 가드레일 연결 부위 등을 보수하고 시민 불안을 고려해 정밀 안전진단도 받기로 했다.

서울시 관계자는 “해당 구간은 10년 이상 예의 주시하며 관리하던 곳으로 붕괴 위험이나 구조적 안전 문제를 우려할 상황은 아니지만 시민들의 안전 우려를 불식하기 위해 즉시 안전진단을 벌여 이상이 없도록 조치하고, 유사한 우려가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다”고 말했다.