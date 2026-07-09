[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 고용노동부가 9일 제물포구를 고용위기 선제대응지역으로 지정함에 따라 지역 철강산업 근로자와 기업을 대상으로 한 고용안정 지원사업을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.

이번 지정은 장기간 이어진 철강산업 침체로 고용불안이 심화되는 상황에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

인천시에 따르면 고용위기 선제대응지역으로 지정되면서 제물포구는 고용유지 지원과 직업훈련, 생활안정 지원 등 다양한 고용지원사업을 우선적으로 추진할 수 있게 됐다.

인천시는 이를 계기로 철강산업의 고용 기반을 강화하고 지역 산업 생태계 회복을 위한 지원도 확대할 방침이다.

시는 현재 국비 40억원을 확보해 ‘인천 철강업 버팀이음 프로젝트’를 진행하고 있다.

이 사업은 재직 근로자의 고용안정 지원을 비롯해 비자발적 퇴직자의 생활안정, 철강산업과 연관된 화물운송 종사자 지원 등 위기 극복을 위한 맞춤형 사업으로 구성됐다.

사업 추진도 순조롭게 진행되고 있다. 전체 지원 목표인 5250명 가운데 현재까지 1265명이 신청했다. 이 중 1096명(조건부 포함)이 지원 대상으로 선정됐다. 지원이 결정된 금액은 모두 6억8900만원이다.

시는 사업의 실효성을 높이기 위해 현장 의견을 반영한 제도 개선도 추진한다. 비자발적 퇴직 인정 범위를 확대하고 전·후방 산업 종사자에 대한 지원을 넓히는 한편, 행정체제 개편에 맞춰 사업 기준도 정비할 계획이다.