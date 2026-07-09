인도 초이스그룹 핵심 자회사 CEB 지분 32.2% 확보…경영 참여도 추진 리테일·IB·WM 협력 확대…한·인도 잇는 크로스보더 금융서비스 강화 “글로벌 전략 다변화”…현지 유력 금융사와 장기 파트너십 구축 나서

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 인도 상장 금융그룹 초이스 그룹의 증권 부문 핵심 자회사 CEB(Choice Equity Broking Private Limited)에 1423억원 규모의 전략적 지분투자를 단행했다.

단순 재무적 투자를 넘어 경영에 참여하는 전략적 파트너십을 통해 글로벌 성장 시장인 인도에서 교두보를 확보하고, 한국과 인도를 잇는 크로스보더 금융서비스 확대에 나선다는 전략이다.

NH투자증권은 인도 상장 금융그룹인 초이스 그룹(Choice International Limited)의 증권 부문 핵심 자회사 CEB와 1423억원 규모의 전략적 지분투자 계약을 9일 체결했다며 이같이 밝혔다.

이번 투자는 단순 재무적 투자가 아닌 경영 참여를 수반하는 전략적 지분투자로, 글로벌 성장 거점인 인도 시장에 전략적 교두보를 마련하고 현지 금융회사와의 장기적 협력 기반을 구축하기 위해 추진됐다.

NH투자증권은 이번 거래를 통해 우선주 형태로 CEB의 지분을 보유하게 되며, 보통주를 포함한 총지분율은 투자 시점 기준 32.2%에 달한다고 설명했다.

증권사 측은 “향후 전환 조건에 따라 지분율은 변동될 수 있으며, 이사회 참여 등을 통해 경영에도 참여함으로써 단순 지분 참여를 넘어 실질적인 파트너십 관계를 구축한다는 방침”이라고 밝혔다.

CEB는 인도 전역을 아우르는 영업 네트워크와 디지털 플랫폼을 기반으로 가파른 성장세를 이어가고 있는 종합증권사다.

26만명의 고객을 보유하며 리테일·법인영업, 마진금융(MTF), 자산관리(WM), 금융상품 판매, 디지털 투자 플랫폼 등 다양한 금융서비스를 제공하고 있다.

최근 회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 기준 196억원의 당기순이익을 기록했으며, 4년간 연평균 53.6%의 성장률을 달성했다.

양사는 이번 전략적 협력을 계기로 리테일·법인영업, WM, 투자은행(IB) 등 전방위적 분야에서 협력을 확대한다. 한국과 인도 자본시장을 잇는 크로스보더(Cross-border) 금융서비스를 강화해 양국 투자자들에게 새로운 해외 투자 기회를 제공할 예정이다.

또 양사간 협력을 넘어 그룹 차원의 시너지로 확장될 전망이다. 초이스 그룹은 비은행금융회사(NBFC), 자산운용, 보험중개 등 다양한 금융 계열사를 두고 있다.

NH투자증권은 “이번 투자는 글로벌 사업 추진 방식이 한층 다변화됐다는 점에서 의미가 크다”며 “현지법인 직접 설립이나 합작법인(JV)을 통해 경영권을 확보하던 기존 방식에서 벗어나 현지 유력 금융회사에 지분투자를 단행해 ‘전략적 파트너십’을 맺는 방식을 택한 것”이라고 설명했다.

신재욱 대표이사는 “이번 전략적 투자는 NH투자증권의 글로벌 사업 포트폴리오를 한층 강화하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “초이스 그룹과의 파트너십을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 차별화된 금융서비스를 제공하고, 장기적 관점에서 지속 가능한 글로벌 성장 동력을 구축해 나가겠다”고 강조했다.