정부, 광주 군공항·인근 2년간 토지거래허가구역 지정 “기업 투자 조성” 공감 속 재산권 제한·거래 위축 우려도 반도체 클러스터 기대감에 늘던 거래…실수요 재편 주목

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부가 호남권 반도체 클러스터 예정지인 광주 군 공항 일대와 인근 지역을 토지거래허가구역으로 지정하면서 주민들의 반응이 엇갈리고 있다.

투기 수요를 차단해 기업 투자 환경을 안정적으로 조성해야 한다는 공감대가 형성되는 한편, 침체한 지역 부동산 시장이 더욱 위축될 수 있다는 우려도 함께 제기되고 있다.

국토교통부는 9일 호남권 반도체 클러스터 예정지인 광주 군 공항 용지와 인근 지역을 2년간 토지거래허가구역으로 지정했다.

대상 지역은 군 공항 부지를 중심으로 전남광주통합특별시 광산구·서구·남구 전역과 동구·북구·나주시·장성군·화순군 일부 지역이다.

대규모 개발 기대감이 투기 등으로 부동산 시장에 악영향을 끼치는 것을 사전에 차단하려는 조치로 풀이된다.

군 공항 일대는 대규모 산업시설 조성과 배후 주거·상업시설 개발 가능성이 함께 거론되면서 최근 투자 문의가 늘고 있는 것으로 알려졌다.

군 공항 인근 광산구 송정·도산·신촌동 일대에서는 일부 투기 움직임도 포착되는 것으로 전해졌다. 국토부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 광주 지역의 분양·입주권 거래는 239건으로 집계됐다.

올해 1월 211건, 2월 222건을 기록한 뒤 3월 178건, 4월 161건, 5월 135건까지 감소했지만, 반도체 투자 소식이 알려진 6월 들어 증가세로 돌아섰다. 내림세이던 광주 아파트값도 최근에는 미세하게나마 그 폭이 감소하고 있다.

주민들 사이에서는 규제로 인해 투기 수요를 조기에 차단하고 시장을 안정적으로 유지해야 할 필요성에 대해서는 공감의 목소리가 나온다.

투기 세력이 유입될 경우 토지 가격 급등과 사업 지연으로 이어질 수 있다는 점에서 부동산 투기 수요를 조기에 차단해 기업이 안정적으로 투자할 수 있는 환경을 만드는 것이 필요하다는 의견이 많다.

재산권 행사에 일부 제약이 생길 수 있다는 점은 부담이지만, 장기적으로는 반도체 산단이 성공적으로 조성되는 데 필요한 조치라는 것이다.

규제 필요성에는 공감하면서도 가뜩이나 침체한 지역 부동산 시장이 더욱 위축할 수 있다는 우려 목소리도 나온다.