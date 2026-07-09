보건복지부 주관 ‘AI 활용 항체 바이오의약품 개발 및 실증’ 국책과제 후속 계약 프로티나 검증·에피스 전임상 분업 구조…2027년까지 후보물질 발굴 목표 “바이오시밀러로 축적한 공정 프로세스 경쟁력 신약 확장에 기여”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오에피스가 글로벌 수준의 항체 의약품 연구개발 역량을 바탕으로 국내 유망 바이오텍과 손잡고 인공지능(AI) 기반의 항체 신약 개발에 박차를 가한다.

삼성바이오에피스와 프로티나는 AI를 활용한 항체 신약 개발 국책과제 수행 성과를 활용하기 위한 라이선스 옵션 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 양 사 합의에 따라 총계약 금액은 공개하지 않았다.

이번 계약은 삼성바이오에피스와 프로티나가 지난해 10월부터 서울대학교 생명과학부 백민경 교수 연구팀과 공동으로 추진해 온 보건복지부 주관 ‘AI 모델을 활용한 항체 바이오의약품 개발 및 실증’ 국책과제 사업의 후속 계약이다.

양 사는 오는 2027년까지 AI로 설계한 항체 신약 후보물질 발굴을 목표로 협력한다. 프로티나가 후보물질 발굴 및 검증을 담당하고, 삼성바이오에피스가 임상시험계획 신청(IND)까지의 전임상 연구를 주도하는 구조다. 향후 삼성바이오에피스가 라이선스 옵션을 행사하면 임상 및 상업화를 전적으로 추진하게 되며, 프로티나에 이에 따른 마일스톤(단계별 기술료)과 로열티 등을 지급하게 된다.

이번 협력은 각 분야에서 독보적인 기술력을 갖춘 두 기업의 만남으로 주목받고 있다. 삼성바이오에피스는 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의약품청(EMA) 등 주요 규제기관으로부터 총 11개의 바이오시밀러 제품 품목 허가를 획득했으며, 임상시험 단계에서 IND 승인 거절 사례가 단 한 건도 없는 글로벌 수준의 항체 의약품 R&D 역량을 보유하고 있다.

프로티나는 자체 개발한 초고속 대량 항체 개량 및 성능 측정 플랫폼을 보유한 바이오텍이다. 기존에 수개월이 소요되던 검증 과정을 2주로 단축하고, 매주 1만개 이상의 항체 서열을 동시에 분석해 신약 개발의 병목 현상을 근본적으로 해결할 수 있는 기술력을 갖췄다. 특히 이번 협업은 대기업의 미래 유망기술 발굴 지원 노력이 결실을 맺은 사례로, 윤태영 프로티나 대표는 지난 2014년부터 5년간 삼성미래기술육성재단의 지원을 받은 바 있다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 “이번 계약을 통해 당사가 바이오시밀러 개발로 축적한 공정 최적화 프로세스 경쟁력을 항체 신약 개발 분야로 확장하게 됐다”며 “파트너사와의 긴밀한 협업을 바탕으로 정부 국책과제를 충실히 이행해 나가겠다”고 전했다.

윤태영 프로티나 대표는 “AI와 실험적 검증 플랫폼을 결합해 신약 개발의 병목을 푸는 일이 이번 계약을 통해 연구 수준을 넘어 실제 신약으로 이어지는 중요한 실증 단계에 진입했다”고 강조했다.