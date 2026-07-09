철원 소이산 지하벙커, 대국민 무료개방

철원 소이산 지하벙커
철원 소이산 지하벙커
철원 소이산 지하벙커
철원 소이산 지하벙커

[헤럴드경제=함영훈 기자] 철원군이 군사통제구역이던 최전방 군사요새, 소이산 지하벙커를 전격 개방했다. 관람은 무료.

원형 보존을 하면서 관광 및 견학 목적으로 편리하게 국민들이 활용할수 있도록 정비 과정을 거쳤다.

9일 철원군에 따르면, 소이산 지하벙커는 긴장감이 흐르던 공간을 평화와 생태의 메시지를 전하는 문화적 자산으로 재탄생시킨 곳이다.

길이 약 300m에 달하는 벙커 내부 구조를 안전하게 정비하고, 방문객들이 역사적 현장감을 온전히 느낄 수 있도록 세심하게 준비했다.

지하벙커는 철원역사문화공원 및 소이산 모노레일과 지역관광경제의 시너지를 낼 것으로 기대된다.

백마고지에서 다시 뭉친 옛 전우들
백마고지에서 다시 뭉친 옛 전우들

모노레일을 타고 소이산 정상에 오른 관광객들은 백마고지, 철원평야, 그리고 DMZ 평화지역을 한눈에 조망한 뒤, 지하벙커 내부를 직접 도보로 관람하며 과거와 현재를 관통하는 입체적인 동선을 경험하게 된다.

아울러 모노레일 탑승객 뿐 만 아니라 소이산을 찾는 등산객과 트레킹 이용객들도 자유롭게 이동하며 벙커를 이용할 수 있도록 걷기여행 연결성도 도모했다.

이번 정식 운영을 통해 소이산 지하벙커는 평화도시 철원이 가진 안보 자원의 문화적 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 전망이다.


abc@heraldcorp.com