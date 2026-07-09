[헤럴드경제=문이림 기자] 메모리 반도체 ‘피크아웃(정점 통과)’ 논란의 배경에는 미국 빅테크들의 막대한 투자 부담에 대한 우려가 자리하고 있다. 인공지능(AI) 인프라 경쟁이 이어지는 가운데 투자 재원을 외부 차입에 의존하는 비중이 커지면서다. 반도체 기업들의 주가 향방은 이달 말부터 시작되는 미국 빅테크들의 2분기 실적 발표와 AI 투자 확대 기조가 유지될지 여부가 가를 것이란 전망이 나온다.

9일 금융투자업계에 따르면 올해 알파벳·아마존·메타·오라클 등은 AI 인프라 확대를 위해 총 2960억달러를 조달했다. 이는 4개사의 올해 연간 잉여현금흐름(FCF) 추정치 약 570억달러의 5배를 웃도는 규모다.

AI 투자 경쟁이 격화되면서 빅테크들은 유상증자와 대규모 회사채 발행 등 가능한 모든 방식으로 자금을 끌어모으고 있다. 아마존은 지난 7일 250억달러(약 38조원) 규모의 달러화 회사채를 발행했다. 앞서 오라클은 2월 250억달러, 알파벳은 200억달러 규모의 회사채를 찍었다. 알파벳은 AI 인프라 투자 재원을 마련하기 위해 850억달러 규모의 유상증자 프로그램도 가동했다.

시장은 AI 투자가 차입과 자본 조달에 크게 의존하고 있다는 점을 우려한다. 미국 하이퍼스케일러 5개사(알파벳·아마존·메타·오라클·마이크로소프트)의 설비투자(CAPEX)는 2024년 2430억달러에서 2028년 9450억달러로 4배 가까이 늘어날 것으로 추정된다. 올해에만 6700억달러를 웃돌 것으로 전망된다.

이 같은CAPEX 확대와 수익성 우려가 메모리 반도체 피크아웃 논란을 키우고 있다. AI 인프라 투자 대비 수익률(ROI)이 기대에 미치지 못할 경우 하이퍼스케일러들이 향후 투자 속도를 조절할 가능성을 배제하기 어렵기 때문이다. 이 경우 메모리 반도체에 대한 수요 확대 기대도 약해지면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종의 실적과 주가에도 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

황산해 LS증권 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익이 하이퍼스케일러들의 자본적지출(CAPEX)의 57% 수준까지 확대됐다”며 “AI 중간재 기업의 이익이 과도하게 커질 경우 하이퍼스케일러의 투자 수익률 압박이 심해지고 추가 투자 집행의 정당성이 흔들릴 수 있다”고 말했다.

증권가는 이달 말부터 시작되는 미국 빅테크들의 실적 발표가 반도체 업종의 향후 주가 방향을 가를 분수령이 될 것으로 보고 있다. 실제 투자 규모와 향후 CAPEX 확대 기조가 유지될지가 반도체 업종 투자심리를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

이재원 유안타증권 연구원은 “지금 필요한 판단은 ‘반도체를 팔아야 하는가’가 아니라 ‘AI Capex가 실제로 꺾였는가’”라며 “이달 말 발표될 하이퍼스케일러 2분기 실적에서 AI CAPEX 가이던스의 유지 또는 상향이 필수적”이라고 짚었다.

권순호 대신증권 연구원도 “2분기 실적 발표에서 주목할 것은 투자의 정당성과 규모의 지속, 이를 뒷받침할 생산성 효과의 가시성, 그리고 반도체 가격 상승의 감내 여부가 될 것”이라고 짚었다.

글로벌 투자은행(IB)들의 시각은 다소 신중하다. 골드만삭스는 지난 실적 시즌을 이끌었던 AI발 ‘실적 서프라이즈’가 이번 2분기에는 재현되기 어려울 것으로 전망했다. 크리스티안 뮐러-글리스만 골드만삭스 포트폴리오 전략·자산배분 리서치 총괄은 “AI발 대규모 실적 서프라이즈는 이제 막바지에 가까워졌다”며 “시장 기대치가 이미 높아진 만큼 실적만으로 추가 랠리를 이끌기는 쉽지 않을 것”이라고 진단했다.

AI 투자 기조가 유지된다면 반도체 업종에 대한 우려도 완화될 수 있다는 전망도 나온다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “주가의 추세 복귀는 하반기 실적 기대감이 다시 살아나면서 나타날 것”이라며 “하이퍼스케일러들의 실적 발표에서 AI 연산 수요 확대와 CAPEX 상향 기조가 확인된다면 반도체 실적 성장에 대한 신뢰도 한층 높아질 것”이라고 말했다.