安, 추경호 재판서 “韓, 가장 먼저 당사로 모이라 해” 계엄 당일 비상계엄 해제 표결 방해 두고 공방

[헤럴드경제=윤채영 기자] 한동훈 무소속 의원과 안철수 국민의힘 의원이 12·3 비상계엄 당일 국민의힘 의원들의 집결 장소를 둘러싸고 다시 맞붙었다.

안 의원이 최근 법정에서 “계엄 당일 처음 의원들에게 당사로 모이라고 한 것은 한 전 대표로 기억한다”고 증언한 데 대해 한 의원은 “사실 왜곡”이라고 반박했고, 안 의원은 “사실에 근거한 증언”이라며 재반박했다.

9일 정치권에 따르면 안 의원은 전날 추경호 대구시장의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 계엄 당시 국민의힘 의원들의 최초 집결 장소와 관련한 증언을 했다.

이에 한 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 “시간이 지났다고 객관적인 사실을 왜곡하려는 시도가 있어서는 안 된다”며 안 의원의 증언을 정면으로 반박했다. 그는 안 의원이 언급한 상황은 국회가 봉쇄됐던 당시 임시로 당사에 모였던 일을 말하는 것으로 보인다며, 안 의원이 당시 자신의 SNS에 남긴 기록과도 맞지 않는다고 주장했다.

한 의원은 “정치적 행보에 대해서는 평가하지 않겠지만 그날 있었던 사실 자체를 왜곡하는 것은 허용할 수 없다”며 “역사적 사실을 왜곡하려는 시도에는 단호히 대응하겠다”고 말했다.

아울러 국민의힘 주현철 외신대변인이 “당 대표가 의원들에게 당사 집결을 지시한 뒤 친한계 의원들만 국회로 이동시켰다”는 취지의 글을 올린 것과 관련해서도 “대변인 직함을 달고 음모론을 제기하는 것은 좌시할 수 없다”며 법적 대응 방침을 밝혔다.

안 의원도 곧바로 페이스북을 통해 반박에 나섰다. 그는 “계엄 당일 먼저 당사로 모이라고 한 것은 한 전 대표였던 것으로 기억한다”며 “저는 사실만을 말했다”고 밝혔다.

안 의원은 당시 원내대표실이 배포한 자료를 공개하며 “계엄 직후 의원들을 국회로 먼저 소집한 것은 원내대표였지만, 당 대표는 국회 소집을 당사 집결로 변경했고 이후 원내대표실도 당사 집결을 공지했다”고 설명했다. 이어 “자료에 기록된 내용대로 한 전 대표가 추 전 원내대표보다 먼저 당사 집결을 공지했다는 진술의 어떤 부분이 허위인지 의문”이라고 주장했다.

또 해당 쟁점은 지난 4월 같은 재판 과정에서도 이미 제기됐던 사안이라며 새로운 주장이 아니라고 덧붙였다.

그러자 한 의원은 다시 페이스북에 글을 올려 “당사에서 의원들을 규합해 국회로 이동한 과정은 제 책에도 상세히 적혀 있다”며 “‘책에 해당 내용이 없다’는 등의 거짓 선동에는 단호히 대응하겠다”고 재차 맞받았다.