22일까지 M&A 마무리 않기로 지난달 법무부 승인했지만 이번엔 주 정부 제동

[헤럴드경제=김영철 기자] 글로벌 영화·미디어업계의 최대 관심사로 꼽히는 파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)와 워너브러더스 디스커버리(이하 워너)의 초대형 인수·합병(M&A) 추진이 미국 주(州) 정부에 의해 제동이 걸렸다.

8일(현지시간) 로이터통신은 오리건 주(州) 법무장관실이 이날 멀트노머 카운티 법원에 양사 인수·합병 계약이 반독점법에 어긋나는지 조사하기 위한 60일간의 유예기간을 요청했다고 보도했다.

이에 파라마운트도 법원에 이달 22일 전까지는 인수·합병 계약을 완료하지 않겠다고 밝혔다. 이는 당초 파라마운트가 설정한 시한이었던 16일에서 엿새 더 밀린 것이다.

미국 법무부는 이미 지난달 12일 양 사의 합병을 승인했고, 합병이 스트리밍 시장에서 경쟁에 긍정적인 영향을 미치게 될 것이라는 이례적인 성명문도 발표했다.

파라마운트를 이끄는 데이비드 엘리슨 최고경영자(CEO)는 도널드 트럼프 대통령의 오랜 친구인 래리 엘리슨 오라클 창업자의 아들이다. 이 때문에 트럼프 행정부가 파라마운트의 반독점법 위반 여부를 엄격하게 심사하지 않았다는 주장도 제기됐다.

연방정부가 합병을 단숨에 승인하자 오리건 외에도 캘리포니아와 뉴욕 등 여러 주가 이번 인수·합병에 대한 소송을 준비 중인 것으로 알려졌다. 로이터는 소식통을 인용해 이르면 다음주 관련 소송이 제기될 것이라고 전했다.

소송이 진행되는 동안 법원에서 인수·합병 절차를 중단하라고 명령할 경우 계약이 몇개월씩 지연되기도 한다. 이 경우 파라마운트는 800억달러의 부채를 떠안게 될 수 있다고 로이터는 전했다.