중동 전쟁 여파 속 에너지·화학 업종 물가 상승

[헤럴드경제=김영철 기자] 중동 전세 불안에 따른 에너지 가격 상승 압력이 이어지는 가운데 중국의 지난달 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 상승세를 이어갔다. 특히 PPI 상승률은 약 4년 만에 최고 수준을 기록했다.

9일 중국 국가통계국에 따르면 올해 6월 중국의 PPI는 지난해 동월 대비 4.1% 상승했다. 이 같은 상승률은 2022년 7월(+4.2%) 이후 47개월 만의 최고치다. 블룸버그통신이 집계한 전문가 예상치에도 부합한다.

중국의 월간 PPI 상승률은 코로나19 팬데믹 기간이던 2022년 10월부터 3년 넘게 마이너스를 이어오다가 올해 3월(+0.5%) 41개월 연속 하락세를 끊어냈다. 이후 매달 상승 폭을 확대하고 있으며 5월에는 3.9% 상승했다.

업종별로 보면 비철금속 채굴(+25.5%)과 제련·가공(+23.4%)과 석유·석탄가공업(+16.8%), 화학원료업(+16.7%), 화학제품제조업(+11.3%) 등이 PPI 상승을 이끌었다. 또 석탄채굴·세광·선광업 물가가 20.6% 뛰었고, 전기기계·기기제조업(+5.1%)과 컴퓨터·통신·전자설비제조업(+3.3%), 철화합물 제련·압연가공업(+3.1%) 등의 물가도 올랐다.

반면 비금속광물제품업(-4.4%)과 전력생산·공급업(-4.4%), 주류·음료제조업(-5.3%), 자동차제조업(-2.1%) 등의 물가는 하락했다.

6월 CPI는 지난해 동월 대비 1.0% 올랐다. 이는 블룸버그와 로이터가 각각 집계한 전문가 예상치(+1.1%) 및 전월 CPI 상승률(+1.2%)보다 약간 낮은 수준이다.

중국 CPI는 디플레이션(물가 하락) 우려 속에 지난해 3분기까지 마이너스를 기록했으나 같은 해 10월(+0.2%) 상승 전환한 뒤 9개월 연속 오름세를 유지하고 있다.

지난달 CPI 상승을 이끈 것은 공업 소비재 가격(+2.9%)이었다. 특히 5월보다 줄어들기는 했지만 금 장신구(+28.1%)와 휘발유(+17.0%) 가격 상승은 CPI 상승 견인에 강한 영향력을 보였다. 의료(+3.4%)와 교육(+0.6%) 등을 중심으로 서비스 물가도 0.8% 올랐다.

식품 물가는 1.6% 하락했으나 낙폭은 5월 대비 0.1%포인트 줄었다.

돼지고기 가격은 15.9% 떨어져 하락세를 이어갔고, 신선 채소와 과일, 곡물, 식용유, 유제품, 수산물 가격이 0.3∼1.7% 하락했다. 반면 달걀 가격은 20.0% 올라 5월보다 상승 폭을 11.6% 키웠다.